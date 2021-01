H Cosmote TV υποδέχεται το Φεβρουάριο με δυνατές πρεμιέρες και ηχηρά ονόματα όπως οι Ντουέιν Τζόνσον, Κουίν Λατίφα και Λουκ Έβανς που πρωταγωνιστούν στις σειρές του μήνα. Αναμένονται τηλεοπτικοί μαραθώνιοι για τους συνδρομητές, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις νέες σειρές αποκλειστικά στο κανάλι COSMOTE SERIES, ή το COSMOTE SERIES MARATHON HD με όλα τα επεισόδια back-2-back. Ας δούμε αναλυτικά τις πρεμιέρες που έχουν προγραμματιστεί για το Φεβρουάριο!

COSMOTE TV: Οι τηλεοπτικές πρεμιέρες του Φεβρουαρίου

Young Rock (Πέμπτη 18/2, 21.45)

Η ζωή και η πορεία του Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον από το σχολείο, τη μύησή του στη γυμναστική και την πάλη μέχρι την «εισβολή» του στον κινηματογράφο και την αναρρίχησή του στην κορυφή της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς του Χόλυγουντ παρουσιάζεται μέσα από τη νέα σειρά της NBC/Universal «Young Rock». Η σειρά θα κάνει Α’ τηλεοπτική προβολή στην COSMOTE TV, αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στις ΗΠΑ.

The Equalizer (Δευτέρα 8/2, 23.00)

H Κουίν Λατίφα παίρνει τη σκυτάλη από τον Ντένζελ Ουάσιγκτον στην ομώνυμη ταινία. Ενσαρκώνει μία αινιγματική φιγούρα, που χρησιμοποιεί τις ιδιαίτερες ικανότητές της για να βοηθήσει εκείνους που δεν έχουν κάπου αλλού να στραφούν. Μεταξύ άλλων στη σειρά πρωταγωνιστούν ο Κρις Νοθ (Sex and the City) και o Άνταμ Γκόλντμπεργκ (Saving Private Ryan, A Beautiful Mind). Η Κουίν Λατίφα αναλαμβάνει, επίσης, χρέη παραγωγού της σειράς, μαζί με τους δημιουργούς της επιτυχημένης σειράς Castle. Το The Equalizer θα κάνει πρεμιέρα στην COSMOTE TV, αμέσως μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου στις ΗΠΑ.

Last Week Tonight with John Oliver (Δευτέρα 15/2, 21.00)

Η σατιρική νυχτερινή εκπομπή του HBO, Last Week Tonight with John Oliver, επιστρέφει αποκλειστικά στην COSMOTE TV με τον 8ο κύκλο σε Α’ τηλεοπτική προβολή αμέσως μετά την πρεμιέρα της στην Αμερική. Ο ταλαντούχος Βρετανός κωμικός και πρώην ανταποκριτής του “The DailyShow”, με το χαρακτηριστικό καυστικό χιούμορ, επανέρχεται. Σχολιάζει με εμπεριστατωμένη ματιά, όσα απασχολούν την αμερικανική και παγκόσμια καθημερινότητα. Από το στόχαστρό του αναμένεται να περάσουν και αυτή τη φορά πολιτικά πρόσωπα, celebrities, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, πολιτικά και lifestyle σκάνδαλα.

Οι πρεμιέρες του COSMOTE SERIES MARATHON HD

Pembrokeshire Murders (Παρασκευή 5/2, 18.00)

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας ανοίγει εκ νέου δυο ανεξιχνίαστες υποθέσεις δολοφονιών. Όταν ο ίδιος πληροφορηθεί ότι ο βασικός ύποπτος για τις υποθέσεις που ερευνά βρίσκεται ένα βήμα πριν την αποφυλάκισή του, επιδίδεται σε μάχη με τον χρόνο για να το αποτρέψει.

White House Farm (Παρασκευή 19/2, 18.00)

Αύγουστος 1985: Η οικογένεια Μπάμπερ, με μοναδική εξαίρεση τον νεαρό γιο Τζέρεμι, δολοφονείται εν ψυχρώ στο απομονωμένο αγρόκτημά της στο Έσεξ της Αγγλίας. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκινά και αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη από όσο φαίνεται.

Wentworth (Σάββατο 6/2, 18.00)

To αστυνομικό θρίλερ της Fremantle επιστρέφει κάθε Σάββατο, με back-2-back επεισόδια των σεζόν 4 – 7. Πρωταγωνίστρια της υπόθεσης, η Μπία Σμιθ, που έχει φυλακιστεί για την απόπειρα δολοφονίας του συζύγου της. Ενώ περιμένει τη δίκη της, η Μπία πρέπει να μάθει να συμμορφώνεται με τους κανόνες, άγραφους και μη, της φυλακής.

P-Valley (Παρασκευή 5/2, 21.00)

Οι προσωπικές ιστορίες των εργαζομένων σε ένα διαβόητο στριπ κλαμπ στο Δέλτα του Μισισιπή παρουσιάζονται σε πρώτο πλάνο. Πρωταγωνίστρια της σειράς, η Ότομ Νάιτ. Μια μυστηριώδης καλλονή με σκοτεινό παρελθόν, που εμφανίζεται ξαφνικά στο στριπ κλαμπ ‘Πινκ’ αναζητώντας εργασία. Η σειρά έχει κάνει αίσθηση για την ιδιαίτερη αισθητική της, και θεωρείται φαβορί στην κατηγορία της, για υποψηφιότητα Χρυσής Σφαίρας.