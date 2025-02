Καστ: Μέισον Τέιμς, Τζέραρντ Μπάτλερ, Νίκο Πάρκερ, Νικ Φροστ, Τζούλιαν Ντένισον, Γκάμπριελ Χάουελ, Μπρόνγουιν Τζέιμς, Χάρι Τρεβόλντουιν, Ρουθ Κοντ, Πίτερ Σεραφινόιτζ, Μάρεϊ ΜακΆρθουρ

Σενάριο και σκηνοθεσία: Ντιν ΝτεΜπλουά

Παραγωγή: Μαρκ Πλατ, Ντιν ΝτεΜπλουά, Άνταμ Σίγκελ

O τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα Ντιν ΝτεΜπλουά, ο ευρηματικός δημιουργός πίσω από την καταξιωμένη τριλογία της DreamWorks Animation Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας, επιστρέφει με μια εντυπωσιακή live-action μεταφορά της ταινίας που εγκαινίασε το αγαπημένο franchise.

Στο δύσβατο νησί του Μπερκ, όπου οι Βίκινγκ και οι δράκοι ήταν άσπονδοι εχθροί για γενιές, ο Ψάρης (Μέισον Τέιμς· Νεκρό Τηλέφωνο, For All Mankind) ξεχωρίζει. Ο ευρηματικός αλλά παραμελημένος γιος του αρχηγού Στωικού του Μεγάλου (Τζέραρντ Μπάτλερ, που επιστρέφει στον ρόλο), ο Ψάρης αψηφά αιώνες παράδοσης όταν γίνεται φίλος με τον Φαφούτη, έναν φοβερό δράκο του είδους Οργή της Νύχτας. Ο απίθανος δεσμός τους αποκαλύπτει την αληθινή φύση των δράκων, αμφισβητώντας τα θεμέλια της κοινωνίας των Βίκινγκ.

Με τη δυναμική και φιλόδοξη Άστριντ (υποψήφια για BAFTA Νίκο Πάρκερ· Ντάμπο, The Last of Us) και τον εκκεντρικό σιδηρουργό του χωριού, Σκόρδο (Νικ Φροστ· Η Χιονάτη και ο Κυνηγός, Το Ξύσιμο των Νεκρών), στο πλευρό του, ο Ψάρης αντιμετωπίζει έναν κόσμο διχασμένο από τον φόβο και τις παρανοήσεις.

Καθώς μια αρχαία απειλή αναδύεται θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους Βίκινγκ όσο και τους δράκους, η φιλία του Ψάρη με τον Φαφούτη γίνεται το κλειδί για τη δημιουργία ενός νέου μέλλοντος. Μαζί, πρέπει να βρουν τη λεπτή ισορροπία προς την ειρήνη, υπερβαίνοντας τα όρια των κόσμων τους και επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει να είσαι ήρωας και ηγέτης.

Στην ταινία παίζουν επίσης οι Τζούλιαν Ντένισον (Deadpool 2), Γκάμπριελ Χάουελ (Bodies), Μπρόνγουιν Τζέιμς (Wicked), Χάρι Τρεβόλντουιν (Smothered), Ρουθ Κοντ (Η Λέσχη του Μεσονυχτίου), ο υποψήφιος για BAFTA Πίτερ Σεραφινόιτζ (Οι Φύλακες του Γαλαξία) και ο Μάρεϊ ΜακΆρθουρ (Παιχνίδι του Στέμματος).

Ο Ντιν ΝτεΜπλουά υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή της ταινίας. Την παραγωγή αναλαμβάνουν επίσης ο τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Μαρκ Πλατ (Wicked, La La Land) και ο βραβευμένος με Emmy Άνταμ Σίγκελ (Drive, 2 Guns). Η ταινία αποτελεί μέρος του προγράμματος Filmed For IMAX, που προσφέρει στους δημιουργούς την τεχνολογία IMAX για να χαρίσουν την πιο καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία στο κοινό παγκοσμίως.

Εμπνευσμένο από τη σειρά βιβλίων της Κρέσιντα Κάουελ (μπεστ σέλερ σειρά βιβλίων των New York Times), το franchise της DreamWorks Animation Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας έχει μαγέψει το παγκόσμιο κοινό, αποσπώντας τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ και συγκεντρώνοντας περισσότερα από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Μέσω πρωτοποριακών οπτικών εφέ, ο ΝτεΜπλουά μεταμορφώνει το αγαπημένο του έπος κινουμένων σχεδίων σε ένα εντυπωσιακό live-action υπερθέαμα, ζωντανεύοντας τις επικές περιπέτειες του Ψάρη και του Φαφούτη με εκπληκτικό ρεαλισμό, καθώς ανακαλύπτουν το αληθινό νόημα της φιλίας, του θάρρους και του πεπρωμένου.