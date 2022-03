Ο 66ος Διαγωνισμός της Eurovision θα διεξαχθεί από 10 έως 14 Μαΐου 2022 στο Τορίνο και η Ελλάδα θα διαγωνιστεί με το τραγούδι «Die Together» της Αμάντα Γεωργιάδη. Ποια είναι όμως η νεαρή τραγουδίστρια που εκπροσωπήσει την χώρα μας στον διαγωνισμό;

Η Αμάντα Γεωργιάδη, ή Amanda Tenfjord όπως είναι το καλλιτεχνικό της, έζησε τα πρώτα τρία χρόνια της ζωής της στα Ιωάννινα. Όταν η οικογένειά της μετανάστευσε στη μικρή πόλη Tenfjord της Νορβηγίας, σε ηλικία 5 ετών, ξεκίνησε μαθήματα πιάνου και ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με τη μουσική, γράφοντας τα πρώτα της τραγούδια κατά την εφηβεία.

Στα 18 της μπήκε στην ιατρική σχολή, αλλά δεν εγκατέλειψε την μεγάλη της αγάπη, το τραγούδι και την μουσική. Έλαβε μέρος σε πολλά μουσικά φεστιβάλ της Νορβηγίας και 2018 κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο με τίτλο First Impression. Αργότερα το single της Then I fell in love έγινε ραδιοφωνικό hit παραμένοντας για περισσότερες από 20 εβδομάδες στο επίσημο top 10 radio chart της Νορβηγίας.

Το 2020 το Netflix συμπεριλαμβάνει το τραγούδι της “Troubled Water” στην σειρά “Spinning out”. Η νεαρή τραγουδίστρια παρόλο που είναι μόνο 25 ετών, έχει εμφανιστεί σε μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ευρώπης όπως το “Reeperbahn Festival” στο Βερολίνο , το “Iceland Airwaves” στο Ρέικιαβικ, το “The Great Escape” στο Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου, το “Eurosonic” στην Ολλανδία.

Όσο για το video clip του τραγουδιού Die Together, αναφέρεται σε μία αληθινή ιστορία αγάπης που έζησε, έγραψε και ερμηνεύει η Αμάντα. Τα γυρίσματα έγιναν στη Σύμη με την σκηνοθεσία ένα έχει αναλάβει για άλλη μια χρονιά ο Κώστας Καρύδας, με τις ομορφιές του νησιού να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο.

Η ίδια δήλωσε ότι παρακολουθεί τα στοιχήματα για τη θέση που βρίσκεται η Ελλάδα και εξέφρασε τη χαρά της για τον ενθουσιασμό που υπάρχει στην Ευρώπη για την ίδια, ενώ τόνισε ότι της άρεσε πολύ το τραγούδι με το οποίο θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό η Ιταλία.