Από την οραματίστρια σκηνοθέτιδα, βραβευμένη με BAFTA, Λιν Ράμσεϊ (We Need to Talk about Kevin, You Were Never Really Here) και το στούντιο πίσω από την ταινία The Substance, έρχεται μια καθηλωτική και σκοτεινά χιουμοριστική ταινία.

Η Γκρέις, που την υποδύεται η βραβευμένη με Όσκαρ Τζένιφερ Λόρενς, και ο Τζάκσον (Ρόμπερτ Πάτινσον) είναι ένα νεαρό και ερωτευμένο ζευγάρι, που μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη σε ένα σπίτι που έχει κληρονομήσει στην εξοχή.

Η Γκρέις προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της με ένα νέο μωρό σε αυτό το απομονωμένο περιβάλλον. Mε τη δύναμη της φαντασίας, το θάρρος και μια άγρια, εκτυφλωτική ζωντάνια που δεν ήξερε πως είχε, ξαναανακαλύπτει τον εαυτό της.

Μία ταινία για την πολυπλοκότητα της αγάπης και το πώς το ταραγμένο περιβάλλον και οι εύθραυστες σχέσεις μπορούν να οδηγήσουν στην ψυχική κατάρρευση. Μια παθιασμένη, περίπλοκη και καταστροφική ιστορία αγάπης με εκρηκτικές ερμηνείες από τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον.

Την παραγωγή υπογράφει ο Μάρτιν Σκορσέζε.

Σκηνοθεσία: Λιν Ράμσεϊ

Ηθοποιοί: Τζένιφερ Λόρενς, Ρόμπερτ Πάτινσον, Νικ Νόλτε, Σίσι Σπέισεκ, Λακίθ Στάνφιλντ

Είδος: Δράμα, Κωμωδία

Διάρκεια: 118’