To 2023, η ταινία τρόμου της Blumhouse, Πέντε Νύχτες του Φρέντι, βασισμένη το ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι του Σκοτ Κόθον, έγινε φαινόμενο του box-office ως η πιο επιτυχημένη ταινία του είδους εκείνης της χρονιάς. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να ξεκινήσει ένα νέο, ανατριχιαστικό κεφάλαιο με τις χαρακτηριστικές, εφιαλτικές, ρομποτικές μασκότ.

Ένας χρόνος έχει περάσει μετά τον μεταφυσικό εφιάλτη στην πιτσαρία του Φρέντι. Οι ιστορίες που κυκλοφορούν για όλα όσα συνέβησαν εκεί έχουν καθιερωθεί πια ως αστικοί μύθοι, δίνοντας έμπνευση για το πρώτο φεστιβάλ της πόλης αφιερωμένο στα σκοτεινά συμβάντα.

Ο πρώην φύλακας Μάικ (Τζος Χάτσερσον) και η αστυνομικός Βανέσσα (Ελίζαμπεθ Λέιλ) έχουν αποκρύψει από τη 11χρονη αδελφή του Μάικ, Άμπι (Πάιπερ Ρούμπιο), την τύχη των ρομποτικών της φίλων.

Όταν όμως η Άμπι το σκάσει για να ξαναβρεί τον Φρέντι, την Μπόνι, την Τσίκα και τον Φόξι, θα πυροδοτήσει μία τρομαχτική αλληλουχία από γεγονότα. Σκοτεινά μυστικά θα αποκαλυφθούν για την προέλευση της πιτσαρίας του Φρέντι και ένας από καιρό ξεχασμένος τρόμος θα εξαπολυθεί.

Στην ταινία επιστρέφουν οι Θιόντους Κρέιν ως Τζερεμάια και ο θρυλικός Μάθιου Λίλαρντ ως Γουίλιαμ Άφτον. Στην ταινία εμφανίζονται νέοι χαρακτήρες τους οποίους υποδύονται οι Φρέντι Κάρτερ (Shadow and Bone, Pennyworth), Γουέιν Νάιτ (Jurassic Park, Seinfeld), ΜακΚένα Γκρέις (σειρά ταινιών Ghostbusters, Annabelle Comes Home) και ο θρύλος των ταινιών τρόμου Σκιτ Όλριτς (Scream, Riverdale).

Η καταξιωμένη σκηνοθέτιδα Έμα Τάμι (The Wind, Blood Moon) επιστρέφει για το δεύτερο κεφάλαιο σε σενάριο του δημιουργού της σειράς βιντεοππαιχνιδιών Σκοτ Κόθον.

Για μία ακόμα φορά την παραγωγή υπογράφει ο ιδρυτής και CEO της Blumhouse, Τζέισον Μπλαμ, μαζί με τον Σκοτ Κόθον. Στην εκτέλεση παραγωγής συναντάμε τους Έμα Τάμι, Μπεατρίζ Σεκιέρα, Κρίστοφερ Γουόρνερ, Ράσελ Μπάιντερ και Μαρκ Μόστμαν.

Η πρώτη ταινία σημείωσε άνοιγμα-ρεκόρ στα 80 εκατομμύρια δολάρια και συγκέντρωσε εισπράξεις κοντά στα 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Σκηνοθεσία : Έμα Τάμι Πρωταγωνιστούν : Τζος Χάτσερσον, Πάιπερ Ρούμπιο, Ελίζαμπεθ Λέιλ, Φρέντι Κάρτερ, Θιόντους Κρέιν, Γουέιν Νάιτ, ΜακΚένα Γκρέις, Σκιτ Όλριτς, Μάθιου Λίλαρντ