Αθλητικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο για κάθε γούστο, υπάρχει και αυτή την εβδομάδα στο πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Στο ποδόσφαιρο, στο πλαίσιο της 26ης ημέρας της LaLiga Santander, παρακολουθούμε την Κυριακή 4/3, το Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης (17.15, COSMOTE SPORT 2HD), ενώ στην 28η ημέρα της Premier League, ξεχωρίζει το εξ αναβολής παιχνίδι, μεταξύ της Άρσεναλ και της Μάντσεστερ Σίτι. Μεταξύ τους υπάρχει τεράστια βαθμολογική απόσταση, με τους “Πολίτες” να βρίσκονται πολύ κοντά στα προημιτελικά του UEFA Champions League, έπειτα από το 4-0 του πρώτου αγώνα με τη Βασιλεία (Πέμπτη 1/3, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD). Την Κυριακή 4/3, τα βλέμματα στρέφονται στο Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι (18.00, COSMOTE SPORT 1HD).

Την Παρασκευή 2/3, στις 22.30, οι συνδρομητές της COSMOTE TV μεταφέρονται στο πρωτάθλημα της Liga NOS και παρακολουθούν τον αγώνα Πόρτο-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (COSMOTE SPORT 2HD). H Πόρτο κάθεται στην κορυφή της κατάταξης, με τις Μπενφίκα και Σπόρτινγκ να είναι ισόβαθμες, στη δεύτερη θέση.

Από τις αναμετρήσεις της 27ης αγωνιστικής της Serie A TIM, ξεχωρίζουν το Σάββατο 3/3 το Λάτσιο-Γιουβέντους (19.00, COSMOTE SPORT 5HD), αλλά και το Νάπολι – Ρόμα (21.45, COSMOTE SPORT 1HD). Η Νάπολι διεκδικεί την κατάκτηση της ιταλικής λίγκας, για πρώτη φορά μετά το 1990, όταν είχε στη σύνθεση της τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Από την άλλη, η Ρόμα του Κώστα Μανωλά δίνει μεγάλη μάχη με Λάτσιο και Ίντερ για δύο θέσεις που οδηγούν στο UEFA Champions League της νέας σεζόν. Την ίδια ημέρα στις 19.30, έχουμε στη διάθεσή μας μέσα από το COSMOTE SPORT 3HD, το Λειψία-Ντόρτμουντ, για την 23η ημέρα της Bundesliga. Την Κυριακή 4/3, στις 21.45 το ενδιαφέρον στρέφεται στο τοπικό ιταλικό ντέρμπι, Μίλαν-Ίντερ (21.45, COSMOTE SPORT 1HD).

Οι φαν του μπάσκετ, έχουν και αυτή την εβδομάδα στη διάθεσή τους, μοναδικές αναμετρήσεις από το ΝΒΑ, μέσω του COSMOTE SPORT 4HD. Μεταξύ άλλων, μεταδίδονται οι αγώνες Καβαλίερς-Σίξερς (Παρασκευή 2/3, 03.00), Ρόκετς-Σέλτικς (Κυριακή 4/3, 03.30), αλλά και Ράπτορς-Χόρνετς (Δευτέρα 5/3, 01.00).

Από τη δική μας Stoiximan.gr Basket League, η Κυπελλούχος Ελλάδος, ΑΕΚ υποδέχεται τον Κολοσσό H Hotels, για την 17η αγωνιστική (Σάββατο 3/3,17.00, COSMOTE SPORT 4HD), ενώ στο ίδιο κανάλι μεταδίδεται και το Ολυμπιακός-Άρης, (Δευτέρα 5/3, 18.00). Την Κυριακή 4/3, στις 12.00 υπάρχει στο COSMOTE SPORT 8HD η επιλογή του ντέρμπι της τουρκικής λίγκας, μεταξύ της Φενέρμπαχτσε και της Γαλατασαράι, ενώ στο κανάλι συμπεριλαμβάνονται επίσης live μεταδόσεις από την ACB Liga Endesa και την Lega Basket Serie A.

Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού μπορούν να απολαύσουν ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ για το MotoGP την Κυριακή 4/3, (20.00, με το COSMOTE SPORT 5HD), για τη συμπλήρωση των 25 χρόνων του πρωταθλήματος, ενώ την ίδια ημέρα στις 22.30, μεταδίδεται στο COSMOTE SPORT 5HD, ο τρίτος αγώνας του προγράμματος του NASCAR Cup Series, Las Vegas Pennzoil 400, ο οποίος περιλαμβάνει 267 γύρους, σε άσφαλτο 2.4 χιλιομέτρων.

Στο αθλητικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, δεν λείπουν και οι αναμετρήσεις από το τένις. Μεταξύ των τουρνουά που συμπεριλαμβάνονται στις μεταδόσεις των καναλιών COSMOTE SPORT είναι το ATP 500 Acapulco Abierto Mexicano Telcel, με το οποίο οι φίλοι του τένις θα συντονίζονται καθημερινά μέσα από το COSMOTE SPORT 8HD, αλλά και το ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships, διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν μέλη του ΤΟΡ50 της παγκόσμιας κατάταξης (COSMOTE SPORT 6HD).

Στα κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV, ξεχωρίζουν ταινίες και σειρές σε Α’ τηλεοπτική προβολή.

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, ξεχωρίζει για αυτή την εβδομάδα, η αποκλειστική, ζωντανή μετάδοση της 90ης Τελετής Απονομής των βραβείων OSCARS. Την Κυριακή 4/3, στις 23.30, παρακολουθούμε ζωντανά τις αφίξεις στο κόκκινο χαλί, στις 1.30 το pre-show, ενώ στις 03.00 δεν χάνουμε την έναρξη της λαμπερής απονομής. Η μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου, θα μεταδίδεται παράλληλα στο COSMOTE CINEMA 2HD, με σχολιασμό από τους απεσταλμένους μας στο Λος Άντζελες, Γιώργο Σατσίδη και Χριστίνα Μπίθα. Η τελετή απονομής, θα μεταδοθεί και σε επανάληψη, την Δευτέρα 5/3, στις 22.00 (COSMOTE CINEMA 2HD). Την ίδια μέρα στις 21.00, θα παρακολουθήσουμε ξανά το pre-show, ενώ την Τρίτη 6/3 στις 20.20 θα παρακολουθήσουμε στο COSMOTE CINEMA 1HD, τους νικήτες της βραδιάς στο Red Carpet- Winners.

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, μεταδίδεται σε Α’ Προβολή η δραματική ταινία Tanna, που διεκδίκησε το OSCAR, καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας (Πέμπτη 1/3, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres). Στο ίδιο κανάλι, δεν χάνουμε το οσκαρικό δράμα Η Επιστροφή (The Revenant) του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, με τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και Τομ Χάρντι (Κυριακή 4/3, 20.45, ζώνη Blockbuster). Στη ζώνη Family του καναλιού, οι μικροί φίλοι θα απολαύσουν την ταινία κινουμένων σχεδίων, Μπάντι ο Ροκ Σταρ (Σάββατο 3/3, 21.00)

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, παρακολουθούμε την πρεμιέρα της βραβευμένης στις Κάννες δραματικής ταινίας του Ολιβιέ Ασαγιάς με την Κρίστεν Στιούαρτ, Personal Shopper: Η Βοηθός, (Τετάρτη 28/2, 22, ζώνη Ladies First), αλλά και αυτή του ντοκιμαντέρ, Spielberg, για το κινηματογραφικό έργο του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη, Στίβεν Σπίλμπεργκ (Κυριακή 4/3, 19.00). Την Παρασκευή 2/3, οι συνδρομητές, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την πρεμιέρα του υποψήφιου για OSCAR animation, Anomalisa, το οποίο ξετυλίγει την αλλαγή που έρχεται σιγά-σιγά στη ζωή ενός καταθλιπτικού συγγραφέα, όταν γνωρίζει μια θαυμάστριά του (22.00).

Στο κανάλι των σειρών, COSMOTE CINEMA 4HD, δεν χάνουμε την πρεμιέρα του 3ου κύκλου της υποψήφιας για Emmy, σειράς, UnReal , η οποία μας μεταφέρει στα παρασκήνια ενός γεμάτου ίντριγκα ριάλιτι (Τετάρτη 28/2, 23.00).

Στο COSMOTE CINEMA 3, το κανάλι του ελληνικού κινηματογράφου, ξεκινά τη Δευτέρα 5/3 το αφιέρωμα στον Γιώργο Πάντζα με την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, Μαριχουάνα STOP (22.00).

Ανάμεσα στις πρεμιέρες του Village Cinema HD, ξεχωρίζει το βραβευμένο με OSCAR θρίλερ, Το Δωμάτιο (Room), με την Μπρι Λάρσον και τον Τζέικομπ Τρέμπλεϊ (Παρασκευή 2/3, 21.00).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές της COSMOTE TV, θα έχουν στη διάθεσή τους από τη Δευτέρα 1/3, το υποψήφιο για OSCAR στη φετινή τελετή απονομής, Ουγγρικό δράμα, Η Ψυχή Και Το Σώμα (On Body And Soul).