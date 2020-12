Με πλούσιο περιεχόμενο που συναρπάζει, ξεκινά ο Δεκέμβριος για το Vodafone TV, το «σπίτι της HBO» στην Ελλάδα, και περιλαμβάνει νέες αποκλειστικές σειρές και μεγάλα φινάλε, ένα νέο αποκλειστικό μουσικό κανάλι, ανανεωμένο περιεχόμενο για παιδιά, διαθέσιμο πάνω από όλα τα δίκτυα, χωρίς αποκωδικοποιητή, χωρίς δεσμεύσεις, με μόλις 6,30 ευρώ το μήνα και τον πρώτο μήνα δωρεάν!

Στις 7 Δεκεμβρίου κάνει πρεμιέρα ένα ειδικό επεισόδιο – έκπληξη του αγαπημένου “Euphoria” της HBO εν όψει της νέας πολυαναμενόμενης σεζόν που αναμένεται κάποια στιγμή μέσα στο 2021.Το ειδικό επεισόδιο ακολουθεί τις εξελίξεις του τελευταίου επεισοδίου του πρώτου κύκλου της σειράς που λάτρεψαν εκατομμύρια νέοι παγκοσμίως.

Με συναρπαστικό περιεχόμενο ο Δεκέμβριος στο Vodafone TV

Εκεί που ο κόσμος του “Euphoria” συναντά το “Billions”, βρίσκεται το συγκλονιστικό “Industry”, το οποίο έχει κερδίσει τις εντυπώσεις διεθνώς και συνεχίζεται στο Vodafone TV με νέα επεισόδια κάθε Τρίτη. H δημιουργός των “Girls”, Lena Dunham υπογράφει σκηνοθετικά μια σειρά όπου μια ομάδα πεινασμένων, νεαρών αποφοίτων ανταγωνίζονται για λίγες θέσεις εργασίας σε μια κορυφαία τράπεζα του Λονδίνου, με υπόβαθρο, τον άκρως ανταγωνιστικό, αλλά και συναρπαστικό κόσμο του Σίτι.

Επιπλέον, συνεχίζεται και κάνει φινάλε τον Δεκέμβριο το “The Flight Attendant” της HBO Max, που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις διεθνώς. Εδώ, η Kaley Cuoco συναρπάζει στην ερμηνεία της αεροσυνοδού Cassandra Bowden, η οποία μετά από μια καυτή βραδιά ξυπνά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της στο Ντουμπάι, με ένα πτώμα δίπλα της. Όταν αποφασίζει να μην ειδοποιήσει την αστυνομία και να γυρίσει στη Νέα Υόρκη, η έρευνα του FBI θα την κάνει να αναρωτιέται αν θα μπορούσε η ίδια να είναι τελικά δολοφόνος.

Στο κανάλι FOXLife, τα δημοφιλή “Grey’s Anatomy” και “Station 19” επιστρέφουν στο Vodafone TV, θυμίζοντας εμπόλεμη ζώνη. Οι δύο αγαπημένες σειρές του FOXLife ξεκινούν τη νέα σεζόν στις 7 Δεκεμβρίου, με ένα τρίωρο crossover επεισόδιο! Η πρεμιέρα του 17ου κύκλου του “Grey’s Anatomy” βρίσκει την ομάδα των γιατρών εν μέσω πανδημίας, ενώ το “Station 19”, που επιστρέφει με τον 4ο κύκλο του, επίσης πραγματεύεται την πανδημία μέσα από τα μέλη του πυροσβεστικού σταθμού.

Βασισμένη στη λατρεμένη τριλογία βιβλίων του συγγραφέα Philip Pullman, η σειρά “His Dark Materials” ακολουθεί τη Lyra, ένα θαρραλέο, ορφανό κορίτσι, το οποίο έρχεται από έναν άλλο κόσμο και υποδύεται η γνωστή στο ελληνικό κοινό για τη συμμετοχή της στην ταινία “Logan” και ανερχόμενη Dafne Keen. Η αναζήτηση της απαχθείσας φίλης της, την οδηγεί στην αποκάλυψη ενός μοχθηρού σχεδίου μιας μυστικής οργάνωσης και την φέρνει αντιμέτωπη με απόκοσμες οντότητές και επικίνδυνα, καλά κρυμμένα μυστικά. Ο πρώτος κύκλος της επιτυχημένης σειράς, παραγωγής HBO και BBC είναι διαθέσιμος για On Demand θέαση στο Vodafone TV από τις 5 Δεκεμβρίου.

Στο μεταξύ, έρχεται αποκλειστικά στο Vodafone TV το MAD ΠΙΚΑΠ, ένα νέο pop up θεματικό μουσικό κανάλι που υπόσχεται στους συνδρομητές της υπηρεσίας και φανατικούς μουσικόφιλους να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τους αγαπημένους τους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες μέσα από επιλεγμένα mixers με πολύ αγαπημένα τραγούδια από το σήμερα και το χθες, με ποιοτική Ελληνική και International μουσική! Οι 8 μοναδικές ζώνες του Mad Πικάπ η κάθε μια με τον δικό της μοναδικό χαρακτήρα (Juke box, Σαν συναυλία, Κασετόφωνο, Rock Eντεχνο, Μπαλάντες των αισθήσεων, This is now, Golden acoustic, Timeless), σε αφήνουν να απολαύσεις τη μουσική δίχως όρια.

Όσο η επιστροφή στο γήπεδο φαντάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας, το Vodafone TV συνεχίζει να μας μεταφέρει στο επίκεντρο της αθλητική δράσης. Μέσα από τα κανάλια Novasports το Vodafone TV δίνει ραντεβού με όλα τα κρίσιμα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, όπως ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (11η αγωνιστική), Άρης – ΠΑΟΚ (12η αγωνιστική), το εξ αναβολής ΑΕΚ – Ολυμπιακός της 1ης αγωνιστικής και το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός της 13ης αγωνιστικής. Αλλά ακολουθεί και τις μεγάλες μάχες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στα παρκέ της Euroleague και του Προμηθέα στο φετινό Eurocup. Ενώ δεν σταματά να μεταδίδει ζωντανά και τις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις ποδοσφαίρου που περιλαμβάνουν αυτό το μήνα επίσης μεγάλα ντέρμπι από το Πρωτάθλημα Ιταλίας και συναρπαστική δράση από το Πρωτάθλημα Γαλλίας.

Στο Vodafone TV έρχονται και νέες σειρές για παιδιά, με την Πρεμιέρα του “The Garfield Show”, που μετράει 35 χρόνια παγκόσμιας επιτυχίας, 2 ταινίες και εκατομμύρια πωλήσεις δεκάδων προϊόντων με το λογότυπο του και κάνουν τον Γκάρφιλντ, τον αγαπημένο γάτο του κόσμου. Επίσης, κάνουν πρεμιέρα τα “Garfield Originals”, με τον Γκάρφιλντ να συστήνεται ξανά στους μικρούς μας φίλους με καινούργια επεισόδια χωρίς διαλόγους αλλά ξεκαρδιστικές καταστάσεις! Οι διασκεδαστικές περιπέτειες του πορτοκαλί γάτου, με την απεριόριστη όρεξη για λαζάνια και του αφεντικού του Τζον, με την απεριόριστη υπομονή, έχουν αυτό το μήνα την τιμητική τους, όμως το νέο παιδικό περιεχόμενο δεν εξαντλείται ποτέ.

Πρεμιέρα και για το “Bugged”, τον Δεκέμβριο, με τον Murphy, τον Puck, τον Blat Jack και την απίθανη παρέα τους. Ο Murphy έχει μια μοναδική αποστολή: Να καταφέρει να αιχμαλωτίσει τον Puck. Ο Murphy δεν έχει την ευκολότερη αποστολή καθώς και ο φημισμένος Blat Jack έχει τον ίδιο ακριβώς στόχο. Ότι μπορεί να πάει στραβά για τον πολυμήχανο Murphy θα πάει. Μια κωμική παιδική σειρά με αστείες καταστάσεις και απίθανες γκάφες.

Το περιεχόμενο του Vodafone TV ανανεώνεται διαρκώς, περιλαμβάνοντας συναρπαστικές πρεμιέρες, αποκλειστικές σειρές, όλες τις νέες μεγάλες κινηματογραφικές ταινίες, show, ντοκιμαντέρ, αθλητικά κ.α. για κάθε γούστο και κάθε στιγμή. Τώρα μπορείτε να ενημερώνεστε συνεχώς για το ανανεωμένο περιεχόμενο και να δοκιμάσετε την υπηρεσία του Vodafone TV, με τον πρώτο μήνα δωρεάν, στο www.vodafone.gr/tv.