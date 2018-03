«ONE STRANGE ROCK» – Η νέα σειρά του National Geographic με την σφραγίδα του Will Smith και του Darren Aronofsky!

Η νέα σειρά σε παραγωγή των Nutopia και Protozoa Pictures, επαναπροσδιορίζει τη Φυσική Ιστορία και την Επιστήμη μέσα από ένα επικό ταξίδι, γυρισμένο σε 45 χώρες, 6 ηπείρους και το Διάστημα. Η ελίτ των αστροναυτών, που αποτελείται από τους Chris Hadfield, Jeff Hoffman, Mae Jemison, Jerry Linenger, Mike Massimino, Leland Melvin, Nicole Stott και Peggy Whitson, επιστρατεύεται για να παρουσιάσει τη συγκλονιστική ιστορία της Γης μέσα από τη μοναδική ματιά του διαστήματος!



Το National Geographic παρουσιάζει τη νέα σειρά 10 επεισοδίων «ONE STRANGE ROCK» (#OSR), με τον Will Smith στο ρόλο του παρουσιαστή, σε σκηνοθεσία του Darren Aronofskyκαι παραγωγή της βραβευμένης Jane Root. Ο Will Smith, αναλαμβάνει το ρόλο του οδηγού και αφηγητή στο «ONE STRANGE ROCK» και υπόσχεται να μας ταξιδέψει σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά και το διάστημα, αποδεικνύοντας πως τελικά, δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από τη Γη! Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 25 Μαρτίου στις 21:00 στο National Geographic. Το National Geographic είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMOTE TV, Nova και Vodafone TV.

Όπως και το «Cosmos: A Spacetime Odyssey», έτσι και το «ONE STRANGE ROCK», αποτελεί ένα επικό και αξέχαστο ταξίδι στον πλανήτη μας για να ανακαλύψουμε τις βασικές μηχανικές ιδιότητες που κάνουν τη Γη να λειτουργεί. Ένας συνδυασμός από δραματικά στοιχεία, έμπνευση και επιστήμη ξεδιπλώνουν τις ανατροπές που επέτρεψαν τη ζωή στη Γη να αναδυθεί, να ευδοκιμήσει και να επιβιώσει. Παράλληλα, ανοίγουν νέους δρόμους σε ζωτικά θέματα όπως η γένεση της ζωής, ο θάνατος, η αναπνοή, η κοσμική βία, η ανθρώπινη νοημοσύνη, και άλλα πολλά. Έτσι, χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα επιστημονικά μέσα, εξερευνούμε όλα εκείνα που ενισχύουν τη θεωρία ότι όντως ζούμε πάνω σε «ένα παράξενο βράχο».

«Συνδυάζοντας την παγκόσμια απήχηση του Will Smith με τους «rock star» αστροναύτες μας, που έφυγαν στην κυριολεξία από τον πλανήτη μας, παρουσιάζουμε μια απίστευτη ιστορία για την πολυπλοκότητα της Γης» δηλώνει ο Tim Pastore (President, Original Programming and Production, National Geographic). «Με τον ξεχωριστό τρόπο αφήγησης των Aronofsky και Root, το ONE STRANGE ROCK θα είναι ένα συναρπαστικό οπτικό θέαμα, που θα μας μεταφέρει σε ένα κοσμικό ταξίδι, δίνοντάς την ευκαιρία να δούμε τον πλανήτη Γη, όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί.»

Ετοιμαστείτε για την πιο συναρπαστική σειρά που θα σας μεταφέρει σε ένα κοσμικό ταξίδι, δίνοντάς σας την ευκαιρία να δείτε τον πλανήτη μας όπως ποτέ ξανά! Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τη συγκλονιστική ιστορία της Γης και τους λόγους για τους οποίους είναι ξεχωριστή και γεμάτη ζωή.

Το « ONE STRANGE ROCK » κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 στις 21.00, αποκλειστικά στο National Geographic !

