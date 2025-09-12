Mία Μάχη Μετά την Άλλη

Σκηνοθεσία & σενάριο: Πολ Τόμας Άντερσον

Παίζουν: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, Σον Πεν, Ρετζίνα Χολ

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Μάικλ Μπάουμαν και Πολ Τόμας Άντερσον

Σκηνογραφία: Φλορένσια Μάρτιν

Μοντάζ: Άντι Γιούργκενσεν

Μουσική: Τζόνι Γκρίνγουντ

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25 Σεπτεμβρίου 2025

Διάρκεια: 161΄

Ο υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος με BAFTA Πολ Τόμας Άντερσον σκηνοθετεί την ταινία Μία Μάχη Μετά την Άλλη με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ και BAFTA Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Στον καστ συμμετέχουν επίσης οι βραβευμένοι με Όσκαρ και BAFTA Μπενίσιο Ντελ Τόρο και Σον Πεν, μαζί με τις Ρετζίνα Χολ, Τεγιάνα Τέιλορ και Τσέις Ινφίνιτι, καθώς και οι Γουντ Χάρις και Αλάνα Χέιμ.Ο Άντερσον σκηνοθετεί σε δικό του σενάριο και είναι παραγωγός μαζί με τους υποψήφιους για Όσκαρ και BAFTA Άνταμ Σόμνερ και Σάρα Μέρφι, με εκτελεστικό παραγωγό τον Γουίλ Γουάισκε. Η δημιουργική ομάδα πίσω από την κάμερα περιλαμβάνει αρκετούς τακτικούς συνεργάτες, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής φωτογραφίας Μάικλ Μπάουμαν, η υποψήφια για Όσκαρ και βραβευμένη με BAFTA σκηνογράφος Φλορένσια Μάρτιν, ο υποψήφιος για BAFTA μοντέρ Άντι Γιούργκενσεν, η βραβευμένη με Όσκαρ και BAFTA ενδυματολόγος Κολίν Άτγουντ, η υπέυθυνη casting Κασάντρα Κουλουκούντις και ο υποψήφιος για Όσκαρ και BAFTA συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ.

Σύνοψη

Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο.