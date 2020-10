Με τη νέα σειρά εποχής «The Good Lord Bird» για την κατάργηση της δουλείας στις ΗΠΑ, όπου ο Ίθαν Χοκ έχει διπλό ρόλο δημιουργού και πρωταγωνιστή, να ξεχωρίζει, ξεκινούν οι πρεμιέρες του Οκτωβρίου στην COSMOTE TV. Στον νέο του τηλεοπτικό ρόλο, ο υποψήφιος για OSCAR ηθοποιός και σεναριογράφος (Boyhood, Before Midnight) υποδύεται έναν ένθερμο πολέμιο του θεσμού της δουλείας, ο οποίος με τη δράση του φέρνει τα πάνω-κάτω στην πολιτεία του Κάνσας. Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 5/10 στις 23.00, αμέσως μετά την Αμερική. Πλάι στον Ίθαν Χοκ συμπρωταγωνιστεί ο Τζόσουα Κέιλεμπ Τζόνσον (Black-ish), ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τηλεοπτική αυτή τη φορά «συνάντηση» του ηθοποιού με τον κινηματογραφικό του γιο Έλαρ Κολτρέιν μετά το οσκαρικό «Boyhood».

*Κεντρική φωτογραφία: High Fidelity

Η ατζέντα του Οκτωβρίου περιλαμβάνει και άλλες τηλεοπτικές πρεμιέρες, όπως τη νέα σεζόν του «The Spanish Princess», τη μίνι σειρά «Honour» με την Κίλι Χιουζ (The Durrells, Bodyguard), το «High Fidelity» με την Ζόι Κράβιτζ, τον 3οκύκλο της σειράς θρίλερ «Riviera» από τον βραβευμένο με OSCAR Νιλ Τζόρνταν (The Crying Game) κ.α.

Προορισμός για τις πρεμιέρες της σεζόν, είναι το COSMOTE SERIES HD και το κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD που προβάλλει όλα τα επεισόδια των σειρών back-2-back. Αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια SERIES και MARATHON, κάθε νέο επεισόδιο θα είναι, διαθέσιμο μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV Plus), στον οποίο βρίσκουμε πάνω από 120 σειρές και τουλάχιστον 195 κύκλους επεισοδίων. To COSMOTE TV PLUS αυτόν τον μήνα εμπλουτίζεται με νέο περιεχόμενο, καθώς στην υπηρεσία είναι πλέον διαθέσιμα νέα επεισόδια από το αγαπημένο βραδινό talk show «The Graham Norton Show» με λαμπερούς καλεσμένους και η κωμική σειρά του BBC «US» με τον Τομ Χόλαντερ (Bohemian Rhapsody), για ένα προγραμματισμένο οικογενειακό ταξίδι που κινδυνεύει να καταλήξει σε διαζύγιο.

Οι σειρές του COSMOTE SERIES HD

Η σειρά «The Good Lord Bird» βασίζεται στο ομότιτλο βραβευμένο βιβλίο του Τζέιμς ΜακΜπράιντ και μας μεταφέρει στα μέσα του 19ου αιώνα, καθώς μαίνεται η διαφωνία ανάμεσα στους υποστηρικτές και τους πολέμιους της δουλείας, όπου ένας έφηβος σκλάβος (Τζόσουα Κέιλεμπ Τζόνσον), με το παρατσούκλι «Onion», συναντά τον Τζον Μπράουν (Ίθαν Χοκ), έναν υπέρμαχο της κατάργησης του ντροπιαστικού θεσμού, που προσπαθεί να επηρεάσει τις σχετικές εξελίξεις στην πολιτεία του Κάνσας. Καθώς οι δυο αντίπαλες πλευρές αρχίζουν να συγκρούονται σε διάφορα επίπεδα, ο Τζον προσπαθεί να προκαλέσει την επανάσταση των σκλάβων, με τις πράξεις του να έχουν ως αποκορύφωμα το ξέσπασμα του Αμερικανικού Εμφυλίου.

Την Τρίτη 6/10, παρακολουθούμε σε Α΄ τηλεοπτική προβολή αμέσως μετά τη Μ. Βρετανία την Κίλι Χιούζ στον νέο της τηλεοπτικό ρόλο, υποδυόμενη μία αστυνομικό που προσπαθεί να οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης τους υπεύθυνους για τη δολοφονία μιας νεαρής κοπέλας από την ίδια της την οικογένεια, επειδή ερωτεύτηκε τον «λάθος» άντρα. Η μίνι σειρά «Honour» βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και είναι μία παραγωγή των δημιουργών των σειρών Taboo και Riviera. Και τα δύο της επεισόδιά της θα προβληθούν back-2-back στο COSMOTE SERIES HD από τις 22.00.

Η σειρά της Lionsgate «The Spanish Princess» κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE SERIES HD, με δεύτερο κύκλο επεισοδίων, στον οποίο η πριγκίπισσα Αικατερίνη και ο πρίγκιπας Χένρι ευδοκιμούν σε ένα Κάμελοτ της δικής τους δημιουργίας, εγκατεστημένοι στο θρόνο με τη χαρά ενός νεογέννητου γιου και μια αναπτυσσόμενη συμμαχία με την Ισπανία. Όμως η οικογενειακή τραγωδία και οι πολιτικές προδοσίες απειλούν την ευτυχία της και η Αικατερίνη βιάζεται να επισκευάσει τη ζημιά προτού καταστρέψει το μέλλον της (Τρίτη 13/10, 22.00). Την ίδια ημέρα θα είναι διαθέσιμος ο πρώτος κύκλος της σειράς, καθώς και οι δύο πρώτες σεζόν της τριλογίας The White Queen/The White Princess, μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Από τον σκηνοθέτη/σεναριογράφο Τομπίας Λίντχολμ (A Hijacking, A War, Mindhunter) το νέο αστυνομικό δράμα «The Investigation» επικεντρώνεται στην αστυνομία της Κοπεγχάγης και τον επικεφαλής του τμήματος ανθρωποκτονιών, που μέσα από μια μεθοδική, ασυνήθιστη τεχνική οδηγήθηκε στην επίλυση του μυστηρίου γύρω από τη δολοφονία μιας δημοσιογράφου. Η σειρά βασίζεται σε αληθινή υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη της Δανίας (Παρασκευή 23/10, 23.00).

Οι μαραθώνιοι σειρών του COSMOTE SERIES MARATHON HD

Από τους παραγωγούς του πολυβραβευμένου Doctor Foster, η σειρά του BBC «Life» παρουσιάζει τις ζωές των ενοίκων ενός αστικού συγκροτήματος κατοικιών στο Μάντσεστερ, που αλληλοσυνδέονται με απρόσμενες συνέπειες. Μια 70χρονη που αποφασίζει να εγκαταλείψει τον σύζυγο της και να κάνει μια νέα αρχή, μια δασκάλα πιλάτες που παίρνει υπό την προστασία της την 15χρονη έγκυο ανιψιά της και ένας παντρεμένος άντρας που αρχίζει να επανεξετάζει τον γάμο του μετά από μια εφήμερη γνωριμία στις διακοπές. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκουμε τους Άλισον Στέντμαν (Orphan Black), Πίτερ Ντέβιντσον (Doctor Who) και Βικτόρια Χάμιλτον (Cobra) (Παρασκευή 9/10, 18.00 – αμέσως μετά τη Μ. Βρετανία).

Το Σουηδικό αστυνομικό θρίλερ BOX 21 αποτυπώνει την τροπή που παίρνει η ζωή μιας νεαρής Ρουμάνας, όταν μετακομίζει στη Σουηδία με υποσχέσεις για μια καλύτερη ζωή και βυθίζεται στα κυκλώματα της πορνείας και του εγκλήματος. Η περιπέτειά της συνεχίζεται, όταν δραπετεύει και αποφασίζει να εκδικηθεί τους δράστες με τη βοήθεια ενός φιλόδοξου αστυνομικού (Κυριακή 11/10, 18.00).

H σειρά θρίλερ «Riviera» επιστρέφει με τον τρίτο κύκλο επεισοδίων στην COSMOTE TV, o οποίος βρίσκει την Τζορτζίνα (Τζούλια Στάιλς) έτοιμη να εγκαταλείψει την Γαλλική Ριβιέρα, αποφασισμένη να αφήσει πίσω μια για πάντα το εγκληματικό ιστορικό του πρώην συζύγου της, μαζί με την δυσλειτουργική οικογένεια του και όλα όσα την έχουν σημαδέψει (Παρασκευή 16/10, 18.00). Οι δυο πρώτοι κύκλοι της σειράς είναι επίσης διαθέσιμοι μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV Plus.

Η δραματική σειρά φαντασίας «Siren» εκτυλίσσεται στην παραθαλάσσια πόλη του Μπρίστολ Κόουβ, που σύμφωνα με θρύλους του παρελθόντος ήταν τόπος μόνιμης κατοικίας για πολλές γοργόνες. Η τοπική κοινωνία συνταράσσεται συθέμελα μετά την άφιξη μιας μυστηριώδους νεαρής κοπέλας που συνοδεύεται από το ξέσπασμα βίαιων φόνων στην περιοχή. Ο πρώτος κύκλος της σειράς θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 17/10 στις 18.00, ενώ οι επόμενοι δύο θα ακολουθήσουν το Σάββατο 24/10 και το Σάββατο 31/10, αντίστοιχα.

Την Παρασκευή 23/10 στις 18.00, η μίνι γαλλική σειρά μυστηρίου, «Fear by the Lake» θα μας μεταφέρει σε μία ειδυλλιακή πόλη, όπου απειλείται από έναν θανατηφόρο ιό. Καθώς ο ιός κάνει την επέλασή του, οι επιζώντες επιδίδονται σε μια μάχη με το χρόνο για να ανακαλύψουν τα αίτια και να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ασθένειας, προτού μετατραπεί σε επιδημία.

Λίγο πριν από την εκπνοή του Οκτωβρίου, στο κανάλι έρχεται η τηλεοπτική μεταφορά της ομώνυμης ταινίας από το 2000, «High Fidelity». Η σειρά περιστρέφεται γύρω από την ιδιοκτήτρια ενός δισκοπωλείου στο Μπρούκλιν (Ζόι Κράβιτζ – Mad Max, X-Men: First Class), που αναπολεί το παρελθόν και επανεξετάζει τις ερωτικές σχέσεις που πέρασαν από τη ζωή της, με την πολύτιμη συμβολή των άφθονων βινυλίων που διαθέτει το κατάστημα (Παρασκευή 30/10, 18.00).