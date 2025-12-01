Συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «Professor T season 3», «Law & Order season 4», «Those who lived», NCIS season 23», «Outlander: Blood of my blood», «This City is Ours», «The Demon’s Fall», «The Hunting Wives»

Σειρές που θα συναρπάσουν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και το Δεκέμβριο οι συνδρομητές της Nova στο Novacinema4! Πρεμιέρα θα κάνουν οι νέες σειρές «The Kollective» (1/12, 22:00), «Nine Bodies in a Mexican Morgue» (10/12, 22:00) καθώς και οι νέοι κύκλοι «St. Denis Medical 2» (3/12, 21:15) & «Son of a Critch 4» (19/12, 22:00).

H δραματική σειρά θρίλερ «The Kollective» με τους Natascha McElhone, Gijs Blom, Celine Buckens, Gregory Montel κάνει πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 22:00 στο πλαίσιο της ζώνης House of Europe. Όταν ένα αεροπλάνο συντρίβεται στο Κονγκό σκοτώνοντας έναν δημοσιογράφο που ερευνούσε Ρώσους μισθοφόρους, η ομάδα ‘Κολεκτίβα’ αναζητά την αλήθεια. Μετά τη δολοφονία του ηγέτη τους, αποκαλύπτουν μια συνωμοσία γύρω από το εμπόριο τανταλίου.

Δύο μέρες αργότερα (3/12) ξεκινάει η 2η σεζόν της κωμικής σειράς «St. Denis Medical» που θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη στις 21:15 με τους Allison Tolman, Kaliko Kauahi, Josh Lawson. Μετά τη λήψη μιας μεγάλης ιδιωτικής δωρεάς, η διαχειρίστρια του νοσοκομείου, η Τζόις, αναλαμβάνει περισσότερα απ’ όσα μπορεί να χειριστεί, ενώ οι υπάλληλοί της αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού, συγκρούσεις και τις προσωπικές τους ζωές.

Η αστυνομική σειρά μυστηρίου «Nine Bodies in a Mexican Morgue» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου (22:00) και θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη την ίδια ώρα με τους Eric McCormack, David Ajala, Lydia Wilson. Ένα μικρό αεροπλάνο με εννέα επιβάτες συντρίβεται στη ζούγκλα του Μεξικού – και όλοι επιβιώνουν. Όμως, ένας-ένας αρχίζουν να πεθαίνουν με περίεργους και βίαιους τρόπους. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο, κάποιος τους θέλει νεκρούς.

Ο 4ος κύκλος της κωμικής σειράς «Son of a Critch» έρχεται από την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 22:00 και θα μεταδίδεται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα με τους Malcolm McDowell, Benjamin Evan Ainsworth, Mark Critch, Claire Rankin στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο τέταρτος κύκλος βουτά στο πάθος και τα όνειρα. Ο Μαρκ και η Φοξ έρχονται αντιμέτωποι με την αγάπη ενώ κάθε άλλο μέλος της οικογένειας κυνηγά προσωπικούς στόχους, από καριέρες στο ραδιόφωνο μέχρι μουσικές φιλοδοξίες.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «Professor T season 3» (κάθε Δευτέρα στις 21:00 μέχρι 8/12), «Law & Order season 4» (κάθε Τρίτη στις 21:00) -, «Those who lived» (κάθε Τρίτη στις 22:00), «NCIS season 23» (κάθε Πέμπτη στις 21:00), «Outlander: Blood of my blood» (κάθε Πέμπτη στις 22:00), «This City is Ours» (κάθε Παρασκευή στις 22:00 μέχρι 12/12), «The Demon’s Fall» (κάθε Σάββατο στις 22:00 μέχρι 13/12) και «The Hunting Wives» (κάθε Κυριακή στις 22:00 μέχρι 28/12).

Παράλληλα, οι λάτρεις των Box Sets θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν On demand τις σειρές The «Witness for the Prosecution», «And Then There Were None​» και «Son of a Critch» (με τα 52 επεισόδια των 4 κύκλων).

