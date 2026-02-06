Σειρές που θα συναρπάσουν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και το Φεβρουάριο οι συνδρομητές της Nova στο Novacinema4! Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4, δύο νέες σειρές, «I, Jack Wright» (από την Πέμπτη 5/2 στις 22:00 και κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα) και «The German» (από Δευτέρα 23/2, στις 22:00 και κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα). Ταυτόχρονα πρεμιέρα κάνει και η 25η σεζόν του «Law & Order» (από την Τρίτη 17/2 στις 21:00 και κάθε Τρίτη την ίδια ώρα) που θα συναρπάσουν.

H αστυνομική σειρά μυστηρίου «I, Jack Wright» κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:00 και θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα με τους Nikki Amuka-Bird, Daniel Rigby, Harry Lloyd στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο θάνατος από φαινομενική αυτοκτονία του ισχυρού επιχειρηματία Τζακ Ράιτ προκαλεί σοκ στην οικογένειά του. Καθώς οι πολλές σύζυγοι και τα παιδιά του συγκρούονται για την περιουσία του, ένας επίμονος ντετέκτιβ ξεκινά την έρευνα.

Η δραματική σειρά «The German» έρχεται από τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στις 22:00 και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα με τους Nicolo Pasetti, Aleksandar Jovanovic, Dan Shaked. Γνωρίστηκαν αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ένας άνδρας και μια γυναίκα που είχαν χάσει τα πάντα, και παρά τα τραύματά τους, ερωτεύτηκαν. 25 αργότερα, ο Ούρι και η Άνα παραμένουν ερωτευμένοι. Μέχρι που η Μοσάντ στρατολογεί τον Ούρι για μια αποστολή.

Η 25η σεζόν της αστυνομικής σειράς «Law & Order» έρχεται να καθηλώσει για άλλη μία φορά από την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 21:00 και κάθε Τρίτη την ίδια ώρα. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Reid Scott, Mehcad Brooks, Hugh Dancy, Sam Waterston. Η ομάδα της Μπρέιντι ερευνά τον θάνατο ενός υπόπτου για φόνο που είχε αθωωθεί, ενώ ένα κρίσιμο στοιχείο οδηγεί στην εισαγγελέα Μαρούν. Ο Πράις παλεύει με τις πιθανές συνέπειες μιας καταδικαστικής ετυμηγορίας.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «Professor season 4» (μέχρι Δευτέρα 16/2, 22:00), «Law & Order season 24» (κάθε Τρίτη στις 21:00, μέχρι 10/2), «St. Denis Medical season 2» (κάθε Τετάρτη στις 21:15​), «The Rainmaker» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «NCIS season 23» (κάθε Πέμπτη στις 21:00, 48 ώρες μετά την προβολή του επεισοδίου στην Αμερική), «Son of a Critch season 4» (κάθε Παρασκευή στις 21:15), «All Her Fault» (μέχρι 27/2, στις 22:00), «Red Eyes season 2» (μέχρι 7/2, στις 22:00), «Black Daisies» (14/2, 22:00) και «Doc season 2» (κάθε Κυριακή στις 22:00).

Απόλαυσε τις σειρές στο Novacinema4 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.