Ο Ας (Ριζ Άχμεντ), είναι ένας κορυφαίος μεσολαβητής που ειδικεύεται στη διαπραγμάτευση επικερδών συμφωνιών μεταξύ διεφθαρμένων εταιρειών και ατόμων που απειλούν να τις καταστρέψουν. Κρατά την ταυτότητά του μυστική και ακολουθεί πάντα ένα αυστηρό σύνολο κανόνων. Όμως, όταν μια μέρα λαμβάνει ένα μήνυμα από μια πιθανή πελάτισσα (Λίλι Τζέιμς), που χρειάζεται την προστασία του απλώς για να παραμείνει ζωντανή, οι κανόνες αρχίζουν γρήγορα να αλλάζουν.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ριζ Άχμεντ (Το Φοινικικό Σχέδιο, Sound of Metal) πρωταγωνιστεί δίπλα στη Λίλι Τζέιμς (Pam & Tommy, Darkest Hour) και στον Σαμ Γουόρθινγκτον (Avatar, The Killer) σε αυτό το συναρπαστικό θρίλερ για τη διαφθορά, την εξαπάτηση και τον επικίνδυνο υπόκοσμο της εξουσίας και του χρήματος στη Νέα Υόρκη, σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου Ντέιβιντ Μακένζι (Hell or High Water).
Επηρεασμένη από τα εμβληματικά θρίλερ της δεκαετίας του 1970, συμπεριλαμβανομένων των: Η Συνομιλία, Ανθρωποκυνηγητό και Οι τρεις μέρες του Κόνδορα.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
