Ο Ας (Ριζ Άχμεντ), είναι ένας κορυφαίος μεσολαβητής που ειδικεύεται στη διαπραγμάτευση επικερδών συμφωνιών μεταξύ διεφθαρμένων εταιρειών και ατόμων που απειλούν να τις καταστρέψουν. Κρατά την ταυτότητά του μυστική και ακολουθεί πάντα ένα αυστηρό σύνολο κανόνων. Όμως, όταν μια μέρα λαμβάνει ένα μήνυμα από μια πιθανή πελάτισσα (Λίλι Τζέιμς), που χρειάζεται την προστασία του απλώς για να παραμείνει ζωντανή, οι κανόνες αρχίζουν γρήγορα να αλλάζουν.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ριζ Άχμεντ (Το Φοινικικό Σχέδιο, Sound of Metal) πρωταγωνιστεί δίπλα στη Λίλι Τζέιμς (Pam & Tommy, Darkest Hour) και στον Σαμ Γουόρθινγκτον (Avatar, The Killer) σε αυτό το συναρπαστικό θρίλερ για τη διαφθορά, την εξαπάτηση και τον επικίνδυνο υπόκοσμο της εξουσίας και του χρήματος στη Νέα Υόρκη, σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου Ντέιβιντ Μακένζι (Hell or High Water).

Επηρεασμένη από τα εμβληματικά θρίλερ της δεκαετίας του 1970, συμπεριλαμβανομένων των: Η Συνομιλία, Ανθρωποκυνηγητό και Οι τρεις μέρες του Κόνδορα.