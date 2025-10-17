Ο ατίθασος Ταφίτι, μία νεαρή σουρικάτα, δεν ακολουθεί τους αυστηρούς κανόνες του παππού του και φέρνει στο σπίτι ένα αγριογούρουνο που ονομάζεται Μπρίστλς. Εκεί, ο Μπρίστλς προκαλεί ακούσια ένα ατύχημα με ένα δηλητηριώδες φίδι, το οποίο δαγκώνει τον παππού. Σύμφωνα με έναν παλιό μύθο, μόνο ένα μπλε λουλούδι θα μπορούσε να γιατρέψει όλες τις πληγές και να τον σώσει. Αποφασισμένος να σώσει τον παππού, ο Ταφίτι με τον Μπρίστλς ξεκινούν για μία απίθανη περιπέτεια προκειμένου να αναζητήσουν το λουλούδι. Όμως θα πρέπει να διασχίσουν την επικίνδυνη έρημο και να συναντήσουν αρκετά εμπόδια.
Σύνοψη
Ο Ταφίτι, μια νεαρή σουρικάτα, αρχικά απορρίπτει τη φιλία με τον Μπρίστλς τον αγριόχοιρο, αλλά κατά την διάρκεια μίας κοινής τους περιπέτειας στην έρημο, θα ανακαλύψει ότι θα γίνουν οι καλύτεροι φίλοι.
Σκηνοθεσία : Νίνα Βελς, Τίμο Μπεργκ
Πρωταγωνιστούν : Στεφανία Φιλιάδη, Στέλιου Ψαρουδάκη, Νέστωρ Κοψιδά, Σοφία Παναηλίδου, Σοφία Καψαμπέλη, Χρήστου Θάνου, Κωνσταντίνου Λάγκου
