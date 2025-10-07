Η αγαπημένη πρωτότυπη σειρά, «The Kardashians», επιστρέφει την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, αποκλειστικά στο Disney+, με τον έβδομο κύκλο επεισοδίων. Τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα κάθε Πέμπτη, ενώ οι πρώτοι έξι κύκλοι της σειράς είναι ήδη διαθέσιμοι, αποκλειστικά στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com.

Η οικογένεια Kardashian-Jenner επέστρεψε και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Η Kris, η Kourtney, η Kim, η Khloé, η Kendall και η Kylie βουτούν ξανά στο δράμα, τη δράση και τη συγκίνηση. Καλούνται να ξαναδούν το παρελθόν τους, καθώς ακολουθούν τα πάθη τους που τις ωθούν πιο μακριά από ποτέ. Μέσα από αξέχαστες στιγμές και βαθιά προσωπικές προκλήσεις, η οικογένεια συνεχίζει να εξελίσσεται και να επαναπροσδιορίζει την κληρονομιά της.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner και Kylie Jenner.

Ο Ben Winston από την Fulwell 73 είναι executive producers μαζί με τις Danielle King, Emma Conway, Elizabeth Jones και Erin Foye. Executive producers της σειράς είναι επίσης η Kris Jenner, η Kourtney Kardashian Barker, η Kim Kardashian, η Khloé Kardashian, η Kendall Jenner και η Kylie Jenner.

