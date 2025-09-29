Οι Εκδόσεις Βακχικόν παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Άκη Καπέτα, «Ο άνθρωπος που δεν ήταν πια εκεί», ένα μυθιστόρημα που μας μεταφέρει από τις ιταλικές συνοικίες του Νιου Τζέρσεϊ στην καρδιά της μαφίας, σε μια ιστορία τιμής, κοινωνικής πάλης και επιβίωσης.

Γεννημένος από μια άσημη μητέρα και μεγαλωμένος από μια μαία στην Ιταλία της δεκαετίας του ’40, ο Λουτσιάνο μεταφέρεται στην Αμερική για μια ζωή που δεν διάλεξε αλλά του ταίριαξε απόλυτα. Ανάμεσα στα λάδια του συνεργείου του πατέρα του, ο μικρός Λούτσι θα γίνει ο Λάκυ – το παιδί που όλοι θέλουν δίπλα τους αλλά κανείς δεν μπορεί να κρατήσει.

Με φυσικό ταλέντο στην εξαφάνιση και μια ανεξάντλητη ικανότητα να αποφεύγει τους μπελάδες που ο ίδιος προκαλεί, ο Λάκυ γίνεται το δεξί χέρι του Δον Βίτο Τζενοβέζε, πάντα ένα βήμα μπροστά από τον κίνδυνο και πάντοτε απών τη στιγμή που όλα καταρρέουν. Με χιουμοριστική γραφή και βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, το νέο μυθιστόρημα του Άκη Καπέτα σκιαγραφεί τη ζωή ενός ανθρώπου που κινείται στο περιθώριο, μέχρι να χαράξει τον δικό του δρόμο αλλάζοντας τον ρου της ιστορίας.

Ο Άκης Καπέτας γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πολυτεχνείο της Βαρκελώνης. Ο άνθρωπος που δεν ήταν πια εκεί είναι το δεύτερο μυθιστόρημά του. Το πρώτο του μυθιστόρημα, «Ωρολογοποιός», κυκλοφόρησε το 2019 από τις Εκδόσεις Βακχικόν.

