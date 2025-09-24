Νέο ντοκιμαντέρ «Whitney Houston & Bobbi Kristina: Didn’t we almost have it all» στις «Ιστορίες Γυναικών στο Novalifε

Η σειρά My Briliant Friend» με 4 σεζόν στα ΕΟΝ Box Sets

Ο Οκτώβριος έρχεται με άκρως καθηλωτική, καταιγιστική και Oscarική διάθεση στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και τo Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν στη Nova, τις μεγάλες πρεμιέρες «Emilia Perez» που απέσπασε 2 Oscar και 13 υποψηφιότητες στην τελευταία τελετή, «Small Things like These», τη νέα σειρά «This City is Ours», special αφιερώματα σε Tom Hanks με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Here» και στον 2ον Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές του Οκτωβρίου στις 22:00 τους σινεφίλ με τις ταινίες «Oh, Canada» (5/10), «Emilia Perez​» (12/10), «Here» (19/10) και «Small Things like These» (26/10).​ Εκτός όμως από τις Κυριακές, οι συνδρομητές θα απολαύσουν δυνατές πρεμιέρες κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema1. Οι Σαββατιάτικες πρεμιέρες που θα απολαύσουν είναι «Cinnamon» (4/10), «Rich Flu​» (11/10), «Double Down South​» (18/10) και «Les Derniers Hommes» (25/10) ενώ οι πρεμιέρες της Τρίτης που θα μεταδοθούν είναι «Like a Son» (7/10), «What Happens Later​» (14/10), «Only 3 Days left​» (21/10) και «Passages​» (28/10).

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «Vicky, Christina, Barcelona​» (2/10), «Lock, Stock and Two Smoking Barrels​» (9/10), «Did You Hear About the Morgans?​» (16/10), «The Book of Eli​» (23/10), «Dumplin» (30/10). Παράλληλα οι υπόλοιπες ζώνες «Bloody Cinema», κάθε Παρασκευή στις 23:00 (με τις πρεμιέρες «All Fun and Games»-3/10 και «You re Killing Me»-17/10)​, «Family Cinema» κάθε Σάββατο στις 22:10, «World Cinema» κάθε Τετάρτη στις 22:00 (με τις πρεμιέρες «Made in England: The Films of Powell and Pressburger»-1/10 και «Kneecap»-15/10), «Classic Cinema» κάθε Κυριακή 17:00 θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4, 3 συνολικά νέες σειρές και νέοι κύκλοι που θα συναρπάσουν. Ξεχωρίζει η δραματική σειρά του BBC «This City is Ours» με τον Sean Bean που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου (22:00) και θα μεταδίδεται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα. Παράλληλα, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου (22:00) κάνει πρεμιέρα η 6η σεζόν της σειράς «Rocco Schiavone» και την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου ξεκινάει η 23η σεζόν της αστυνομικής σειράς «NCIS» που θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη στις 21:00, 48 ώρες μετά την προβολή του κάθε επεισοδίου στις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «Law & Order season 4» (κάθε Τρίτη στις 22:00), «Twisted Metal season 2» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «Allegiance season 2» (κάθε Πέμπτη στις 22:00) και «The Demon’s Fall» (κάθε Σάββατο στις 22:00).

Ο Οκτώβριος έχει και δύο special αφιερώματα για τους σινεφίλ, τον ένα αφορά στον μοναδικό Tom Hanks και το άλλο στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Here» (Κυριακή 19/10, 22:00), το Novacinema2 θα προβάλλει κάθε Πέμπτη στις 22:00 ταινίες («Philadelphia», «Captain Philips», «The Da Vinci Code», «Lar Crowne») με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο 2 φορές με Όσκαρ αγαπημένο ηθοποιό Tom Hanks, που έχει ενσαρκώσει μερικούς από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της Αμερικής καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Παράλληλα, από το Σάββατο 25 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου στο Novacinema2 θα προβάλλονται 2 ταινίες back–to–back («One Life», «White Bird», «Captain Correlli’s Mantolin», «Condor’s Nest», κ.α.) με κεντρικό θέμα τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε που προβάλλεται κάθε Τρίτη (21:00) οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Whitney Houston & Bobbi Kristina: Didn‘t we almost have it all» (14/10) ενώ θα θυμηθούν τις ιστορίες «Julie Andrews Forever​» (7/10), «Catherine Deneuve​» (21/10) και «​Nicole Kidman, Eyes Wide Open» (28/10). Κάθε βράδυ στις 21:00 προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Jimmy Fallon» και μετά το show θα κάνουν πρεμιέρα οι σειρές «Mr. Loverman» (από 7/10) και «A Very Royal Scandal» (από 29/10). Στις 11/10 (21:30) ξεκινάει και η 20η σεζόν του δημοφιλούς show «America’s Got Talent».

Tα ΕΟΝ Box Sets τον Οκτώβριο φέρνουν τις 4 σεζόν (34 επεισόδια» της δραματικής σειράς «My Brilliant Friend» βασισμένο στα πολυβραβευμένα “Νεοαπολιτάνικα Μυθιστορήματα” της Έλενα Φεράντε. Τοποθετημένο στη Νάπολη της μεταπολεμικής εποχής, ακολουθεί τη βαθιά, δια βίου φιλία μεταξύ της Έλενα και της Λίλα — από την παιδική τους ηλικία σε μια φτωχή γειτονιά μέχρι την ενηλικίωση.

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Οκτωβρίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.