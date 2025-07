Ο Αύγουστος έρχεται με συναρπαστική, καλοκαιρινή διάθεση στα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και το Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Αυτόν τον Αύγουστο, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν στη Nova, τις μεγάλες κυριακάτικες πρεμιέρες «The Beekeeper» και «Paddington in Peru», το αγαπημένο καλοκαιρινό pop up κανάλι Novasummer, σειρές που καθηλώνουν και αγαπημένες ταινίες.

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές του Αυγούστου στις 22:00 τους σινεφίλ, με:

Τη δραματική ταινία «Seven Veils» (3/8) με τους Amanda Seyfried, Ambur Braid, Rebecca Liddiard σε σκηνοθεσία του Atom Egoyan

με τους σε σκηνοθεσία του Το θρίλερ μυστηρίου « The Marsh King ‘ s Daughter ​» (10/8) με τους Ben Mendelsohn, Garrett Hedlund, Daisy Ridley σε σκηνοθεσία του Neil Burger

με τους σε σκηνοθεσία του Τη δραματική ταινία « Widow Cliquot​ » (17/8) με τους Sam Riley, Haley Bennett, Tom Sturridge υπό την σκηνοθετική επιμέλεια του Thomas Napper

» με τους υπό την σκηνοθετική επιμέλεια του Την παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων « Paddington in Peru ​» (24/8) με τις φωνές των Γιάννη Τσιμιτσέλη, Φώτη Πετρίδη, Στεφανίας Φιλιάδη, Έλενας Δελακούρα

Την ταινία δράσης «The Beekeeper» (31/8) με τους Jason Statham, Jeremy Irons, Josh Hutcherson σε σκηνοθεσία του David Ayer

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, ενώ και οι υπόλοιπες ανανεωμένες ζώνες «Bloody Cinema» κάθε Παρασκευή στις 23:00 με τις πρεμιέρες «Something in the Water (1/8), «Never Let Go» (8/8), «The Piper» (22/8), «Arcadian» (29/8), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10) όπου ξεχωρίζει η πρεμιέρα «The Inseparables» (23/8).

Παράλληλα, οι ζώνες «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 όπου και θα προβληθούν οι πρεμιέρες «Vincent Must Die» -13/8 και «The Echo»-20/8), «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή 17:00) θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Για τους λάτρεις των σειρών, θα προβληθούν ξανά κατά τη διάρκεια του Αυγούστου στο Novacinema4 οι σειρές The Gymnasts (κάθε Δευτέρα, 22:00), Mr. Loverman (Τρίτη 22:00), Doc (Tετάρτη 22:00), The Cinderella Murder (Πέμπτη, 22:00), The Brigade (μέχρι 22/8 & Α Very Royal Scandal Παρασκευή 22:00), Of Money and Blood (Σάββατο 22:00), 1985 (Κυριακή 22:00).

Και επειδή κινούμαστε σε άκρως καλοκαιρινή διάθεση το pop up κανάλι Novasummer θα προσφέρει μέχρι τις 17 Αυγούστου τις καλύτερες επιλογές από αγαπημένες κωμωδίες (21:00) και κλασικά αριστουργήματα (22:30).

Παράλληλα, στο Novalifε προβάλλονται κάθε Τρίτη «Ιστορίες Γυναικών» (21:00), με ντοκιμαντέρ Becoming Marilyn​ (5/8), Ava Gardner, The Gipsy of Hollywood​ (12/8), House of Kardashian​ (19/8), Kim Novak, The Golden Age Rebel​ (26/8) ενώ κάθε βράδυ στις 21:00 προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Jimmy Fallon». Στη συνέχεια θα κάνουν πρεμιέρα στο κανάλι κάνουν οι σειρές «House of Gods» (6/8) και «Alert: Missing Persons Unit S.2» (14/8).

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Αυγούστου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.