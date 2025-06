Η Nova ετοιμάζει διήμερο αφιέρωμα σε εμβληματικούς θρύλους της μουσικής σκηνής, όπως οι Michael Jackson, Adele, Madonna & Led Zeppelin που θα προβληθεί το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Ιουνίου (από τις 21:00) στο Novacinema2

Where Words Fail, Music Speaks… Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής (21/6), η Nova ετοιμάζει διήμερο αφιέρωμα «Pop+Rock Icons» σε εμβληματικούς θρύλους της μουσικής σκηνής, όπως οι Michael Jackson, Adele, Madonna & Led Zeppelin που θα προβληθεί το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Ιουνίου (από τις 21:00) στο Novacinema2. Το Σάββατο 21 Ιουνίου θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Michael Jackson’s This Is It» (21:00) για να ακολουθήσει το ντοκιμαντέρ «30 Greatest Moments: Adele» (23:00). Την Κυριακή 22 Ιουνίου θα μεταδοθεί το ντοκιμαντέρ «Becoming Madonna» (21:00) και στη συνέχεια το ντοκιμαντέρ «Becoming Led Zeppelin» (22:45).

Αναλυτικά οι συνδρομητές θα απολαύσουν:

Σάββατο 21 Ιουνίου

21:00 Michael Jackson ’ s This Is It : Ο Βασιλιάς της Ποπ στο φυσικό του χώρο: τη σκηνή! Απολαύστε ένα σπάνιο πορτρέτο του θρυλικού τραγουδιστή, χορευτή και σκηνοθέτη – ενός από τους πιο ευφυείς και ταλαντούχους καλλιτέχνες όλων των εποχών.

23:00 30 Greatest Moments: Adele: Ένας εορτασμός της πορείας της Αντέλ μέσα από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας της, που αναδεικνύει το ταλέντο, τα επιτεύγματα και τη συναισθηματική σύνδεση με τους θαυμαστές της.

Κυριακή 22 Ιουνίου

21:00 Becoming Madonna : Μια νεαρή γυναίκα με όνειρα για δόξα, η βασίλισσα της ποπ, Μαντόνα, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της φήμης, της ταυτότητας και της αυτογνωσίας, αγκαλιάζοντας τελικά τον αληθινό της εαυτό και προσπαθώντας να δημιουργήσει τη δική της κληρονομιά στο προσκήνιο.

22:45 Becoming Led Zeppelin: Ένα καθηλωτικό ταξίδι στις απαρχές ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της ροκ, με σπάνιο αρχειακό υλικό και προσωπικές αφηγήσεις των μελών τους, από την αφάνεια ως τη διεθνή καταξίωση.

