Ο Νοέμβριος έρχεται με άκρως συναρπαστική, γκαζωμένη, Oscar-ική και καταιγιστική διάθεση στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και τo Novalifε το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν στη Nova, τις μεγάλες πρεμιέρες «Ferrari», «Queer», «I’m still Here», τις νέες σειρές «Outlander: Blood of My Blood», «The Hunting Wives», «Those who Lived» καθώς και special αφιερώματα στον ηθοποιό Adam Driver και στην τριλογία με ήρωα τον Robert Langdon βασισμένο στα βιβλία του Dan Brown και τις ταινίες «Da Vinci Code», «Αngels & Damons» & «Inferno».

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές του Νοεμβρίου στις 22:00 τους σινεφίλ με τις μεγάλες ταινίες «Ferrari» (υποψήφια ταινία για βραβεία BAFTA, SAG, Φεστιβάλ Βενετίας, 2/11), «Eden» (9/11), «Queer» (υποψήφιος ο Daniel Craig για Χρυσή Σφαίρα, 16/11), «I’m still Here» (Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, 23/11) και «Finestkind» (30/11). Εκτός όμως από τις Κυριακές, οι συνδρομητές θα απολαύσουν δυνατές πρεμιέρες κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema1. Οι Σαββατιάτικες πρεμιέρες που θα απολαύσουν «Bangkok Dog​» (1/11), «F… Marry kill​» (8/11), «Shadow Force​» (15/11), «Kill​» (22/11) και «Slingshot» (29/11) ενώ οι πρεμιέρες της Τρίτης που θα προβληθούν είναι «Broke​» (4/11), «Café 404​» (συμπαραγωγή της Nova, 11/11), «Cocorico​» (18/11) και «Bonnard: Pierre and Marthe​» (25/11).

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «Brothers​» (6/11), «Sahara» (13/11), «Perfume: The Story of a Murderer​» (20/11), «Apocalypto» (27/11). Παράλληλα οι υπόλοιπες ζώνες «Bloody Cinema», κάθε Παρασκευή στις 23:00 (με τις πρεμιέρες «Breathe»-14/11 και «Hell of a Summer»-28/11)​, «Family Cinema» κάθε Σάββατο στις 22:10, «World Cinema» κάθε Τετάρτη στις 22:00 (με τις πρεμιέρες «Sex»-5/11, «Crossing»-12/11, «Shayda»-26/11), «Classic Cinema κάθε Κυριακή 17:00 (ξεχωρίζει το κλασικό «Dirty Dancing»-9/11) θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.