Οι σινεφίλ θα απολαύσουν τις ταινίες «Mirror Cracked» («Στον καθρέφτη είδα το δολοφόνο», 2/3), «Death on the Nile» («Έγκλημα στο Νείλο», 9/3 & 30/3), «Evil Under the Sun» («Δύο Εγκλήματα Κάτω από τον Ήλιο» 16/3) και «Murder on the Orient Express» («Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές» 23/3)

Κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ, Rock Hudson, Elizabeth Taylor, Kim Novak, Tony Curtis, Mia Farrow, Maggie Smith, Jane Birkin, Sean Connery, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Vanessa Redgrave και οι κλασικοί ήρωες «Ηρακλής Πουαρό» με τους Pister Ustinov & Albert Finney και «Μις Μαρπλ» με την Αngela Lansbury σε ένα απολαυστικό αφιέρωμα

Ο κόσμος της πιο καταξιωμένης συγγραφέως best seller, της Άγκαθα Κρίστι, έρχεται στην οθόνη των καναλιών Novacinema, του απολύτου κινηματογραφικού προορισμού! Οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όλο τον Μάρτιο στα Novacinema1 και Novacinema2, μια επιλογή από τις καλύτερες από τις αγαπημένες κλασικές ταινίες της παλιάς εποχής με τους ήρωες «Ηρακλή Πουαρό» και «Μις Μαρπλ» και νέες διασκευές από τις ιστορίες της βασίλισσας του εγκλήματος.

Η ζώνη Classic Cinema στο Novacinema2 (κάθε Κυριακή στις 17.00) είναι αφιερωμένη στη συγγραφέα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών και οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις ταινίες «Mirror Cracked​» («Στον καθρέφτη είδα το δολοφόνο», 2/3), «Death on the Nile»​ («Έγκλημα στο Νείλο», 9/3 & 30/3), «Evil Under the Sun»​ («Δύο Εγκλήματα Κάτω από τον Ήλιο» 16/3) και «Murder on the Orient Express» («Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές» 23/3).

«Mirror Cracked» (« Στον καθρέφτη είδα το δολοφόνο », 1980, διάρκειας 102’) με τους Angela Lansbury, Rock Hudson, Elizabeth Taylor, Kim Novak, Tony Curtis σε σκηνοθεσία του Guy Hamilton . Σε ένα μικρό χωριό γίνονται τα γυρίσματα μιας ταινίας. Όταν ένας άντρας πεθαίνει, έχοντας πρώτα πιει το κοκτέιλ που προοριζόταν για την πρωταγωνίστρια, η Μις Μαρπλ αναλαμβάνει την υπόθεση.

« Death on the Nile » («Έγκλημα στο Νείλο», 1978, διάρκειας 135') με τους Peter Ustinov , Mia Farrow , Maggie Smith σε σκηνοθεσία του John Guillermin . Όλοι οι επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου, που διασχίζει τον Νείλο, είχαν λόγους να σκοτώσουν την πανέμορφη κληρονόμο Λινέτ Ρίτζγουεϊ. Ο ντετέκτιβ Πουαρό αναλαμβάνει να βρει λύση στο μυστήριο.

«Evil Under the Sun» («Δύο Εγκλήματα Κάτω από τον Ήλιο», 1982, διάρκειας 112') με τους Peter Ustinov, Maggie Smith, Jane Birkin σε σκηνοθεσία του Guy Hamilton. Ο Ηρακλής Πουαρό καλείται να ερευνήσει μια υπόθεση στην οποία εμπλέκονται μια ασφαλιστική εταιρία, ένα κλεμμένο διαμάντι και το πτώμα μιας διάσημης ηθοποιού του Χόλιγουντ.

«Murder on the Orient Express» («Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές» 1974, διάρκειας 123') με τους Albert finney, Sean Connery, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Vanessa Redgrave σε σκηνοθεσία του Sidney Lumet. Η υψηλή κοινωνία ταξιδεύει με το Όριεντ Εξπρές, ανάμεσά τους κι ο Ηρακλής Πουαρό. Όταν ένας από τους επιβάτες δολοφονείται, ο δαιμόνιος ντετέκτιβ αναλαμβάνει δράση για να εξιχνιάσει το μυστήριο.

​Tην ίδια στιγμή οι πρεμιέρες της Τρίτης στο Novacinema1 (22:00) είναι αφιερωμένες στην μοναδική συγγραφέα με τις μίνι σειρές «Murder is Easy»​ (4/3), «Why Didn’t they Ask Evans?» (11/3 και ​ «Towards Zero» ​(18/3) οι οποίες θα είναι διαθέσιμες και στα ΕΟΝ Box Sets.

