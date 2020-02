Το κορίτσι – φαινόμενο Billie Eilish, η οποία κυριαρχεί στα παγκόσμια charts ερμηνεύει το νέο τραγούδι της επερχόμενης ταινίας “No Time To Die” του franchise του James Bond. H 18χρονη είναι και επίσημα στο soundtrack της ομώνυμης 25ης ταινίας του πράκτορα 007.

Η ταλαντούχα νεαρή τραγουδίστρια – τραγουδοποιός γράφει υπέροχες μελωδίες, σε μία εποχή που στην σύγχρονη μουσική κυριαρχούν τα beat. To τραγούδι “No Time To Die” το έγραψε η ίδια η Αμερικανίδα μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό της, Finneas O’Connell. Την ενορχήστρωση έχουν κάνει οι Hans Zimmer και Matt Dunkley, ενώ κιθάρα παίζει κιθάρα ο βετεράνος Johnny Marr, πρώην κιθαρίστας των Smiths.

Πρόκειται για την νεότερη καλλιτέχνιδα στην ιστορία που συμμετέχει σε sountrack των ταινιών για τον Βρετανό πράκτορα. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 2 Απριλίου του 2020 και θα πρωταγωνιστεί και πάλι ο Daniel Craig.

Ακούστε το ατμοσφαιρικό τραγούδι της Billie Eilish για την νέα ταινία James Bond στον σύνδεσμο που ακολουθεί: