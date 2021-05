Η 18χρονη Stefania (Στεφανία Λυμπερακάκη) είναι και επισήμως η νεότερη ερμηνεύτρια που θα μας εκπροσωπήσει την βραδιά της Eurovision, αφού προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 22/5/2021. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθήσαμε την την πρόκριση της, αφού το όνομά της ανακοινώθηκε 9ο στην σειρά από τους 10 φιναλίστ.

Σύμφωνα με το twitter, η Στεφανία έκανε πολύ καλή εντύπωση στους χρήστες, οι οποίοι βρήκαν την φωνή της εξαιρετική και την προσπάθειά της να φέρει εις πέρας το χορευτικό του Φωκά Ευαγγελινού, φιλότιμη. Ωστόσο, το σκηνικό με το green screen δίχασε το κοινό. Κάποιοι το θεώρησαν λίγο παλιακό, καθώς πρόκειται για μία τεχνολογία που χρησιμοποιείται ευρέως ακόμη και εάν δεν την έχουμε ξανά δει στην Eurovision. Άλλοι το χαρακτήρισαν υπερβολικό ενώ κάποιοι άλλοι το βρήκαν ευρηματικό.

Ακόμη, θετική εντύπωση έκανε η ολόσωμη φόρμα της Στεφανίας δια χειρός Βρεττού Βρεττάκου, με πολλούς χρήστες να ρωτούν που μπορούν και εκείνοι να την βρουν. Το εντυπωσιακό σύνολο με τις ψηλές μπότες χρειάστηκε 250.000 κρύσταλλα swarovski για να διακοσμηθεί. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Hitting up the stage now is Stefania from Greece! 🇬🇷 Her song is called Last Dance and there’s an appropriately large amount of dancing. #Eurovision #OpenUp #GRE pic.twitter.com/zPPaX7zsvT

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 20, 2021