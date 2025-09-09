Μολυβένιος Στρατιώτης (Tin Soldier)

Σκηνοθεσία: Μπραντ Φέρμαν

Σενάριο: Τζες Φύερστ, Πάμπλο Φ. Φένχβες, Μπραντ Φέρμαν

Παίζουν: Σκοτ Ίστγουντ, Τζέιμι Φοξ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Φωτογραφία: Τιμ Μόρις-Τζόουνς

Μοντάζ: Τζάρρεττ Φιτζάλ

Μουσική: Κρις Χάτζιαν

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18 Σεπτεμβρίου 2025

Διάρκεια: 86’

Αμερικανικό θρίλερ δράσης, σε σκηνοθεσία Μπραντ Φέρμαν. Ο Νας Κάβανο (Σκοτ Ίστγουντ), πρώην κομάντο ειδικών δυνάμεων, ζητά εκδίκηση από έναν ηγέτη αίρεσης ο οποίος έχει διαφθείρει τους παλιούς συμπολεμιστές του, τους Σίντζας. Ο ηγέτης, γνωστός ως Μποκούσι (Τζέιμι Φοξ), υπόσχεται στους βετεράνους σκοπό και προστασία, όμως στην πραγματικότητα αποκαλύπτεται ως μια καταστροφική επιρροή. Ο Κάβανο συμμαχεί με τον στρατιωτικό πράκτορα Εμμάνουέλ Άσμπερν (Ρόμπερτ Ντε Νίρο) για να διεισδύσει στο φρούριο του Μποκούσι και να ξεσκεπάσει την τυραννική του κυριαρχία.

Σύνοψη

Όταν ο ηγέτης μιας επικίνδυνης αίρεσης προκαλεί προβλήματα τις αρχές, ένας βετεράνος στρατιώτης επιστρέφει στο οχυρό που είχε εγκαταλείψει χρόνια πριν, για να βρει τη χαμένη του σύζυγο και να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο τον άνθρωπο που κάποτε ακολουθούσε.