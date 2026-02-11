Σενάριο: Μπράιαν Λιντς, Πιερ Κοφέν

Σκηνοθεσία: Πιερ Κοφέν

Παραγωγή: Κρις Μελεντάντρι, Μπιλ Ράιαν

Εκτέλεση Παραγωγής: Μπράιαν Λιντς

Μετά τη σαρωτική παγκόσμια επιτυχία της πιο αστείας κωμωδίας του καλοκαιριού του 2024, Εγώ, ο Απαισιότατος 4, η Illumination διευρύνει το απίθανο σύμπαν της με ένα εκρηκτικό νέο κεφάλαιο, γεμάτο ολοκαίνουριους χαρακτήρες, στο μεγαλύτερο franchise κινουμένων σχεδίων στην ιστορία, και παρουσιάζει το Minions & Τέρατα.

Πρόκειται για τη φασαριόζικη, ξεκαρδιστική και απολύτως αληθινή ιστορία του πώς τα Minions κατέκτησαν το Χόλιγουντ, έγιναν σταρ του σινεμά, έχασαν τα πάντα, εξαπέλυσαν τέρατα στον κόσμο και στη συνέχεια συνασπίστηκαν για να σώσουν τον πλανήτη από το χάος που τα ίδια προκάλεσαν.

Το Minions & Τέρατα σκηνοθετεί ο υποψήφιος για Όσκαρ Πιερ Κοφέν, σκηνοθέτης των τριών πρώτων ταινιών Εγώ, ο Απαισιότατος και της πρώτης ταινίας Minions. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κοφέν δανείζει σταθερά τη φωνή του στα Minions ήδη από το κινηματογραφικό τους ντεμπούτο το 2010. Το σενάριο υπογράφουν οι Μπράιαν Λιντς (Minions, Μπάτε Σκύλοι Αλέστε) και Πιερ Κοφέν, ενώ την παραγωγή ο υποψήφιος για Όσκαρ ιδρυτής και CEO της Illumination, Κρις Μελεντάντρι και ο Μπιλ Ράιαν (εκτέλεση παραγωγής, The Super Mario Bros. Η Ταινία). Την εκτέλεση παραγωγής αναλαμβάνει ο Μπράιαν Λιντς.

Πάνω από δέκα χρόνια μετά τη δημιουργία τους, τα Minions έχουν γίνει οι πιο εμβληματικοί χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων της γενιάς τους. Αναγνωρίσιμα σε όλο τον κόσμο και αγαπητά από θαυμαστές κάθε ηλικίας, έχουν εκτοξεύσει τα Εγώ, ο Απαισιότατος και Minions της Illumination σε παγκόσμιες εισπράξεις άνω των 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.