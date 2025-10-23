  • Κυριακή 26/10 (22:00) στο Novacinema1 με τους Cillian Murphy, Emily Watson, Eileen Walsh σε σκηνοθεσία του Tim Mielants
  • Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Mark McKenna as Ned and Agnes O’Casey as Bill’s Mother in Small Things Like These. Photo Credit: Enda Bowe

Την αληθινή ιστορία «Small Things like These» («Μικρά πράγματα σαν κι αυτά», 2024, διάρκειας 94’) με τους Cillian Murphy, Emily Watson, Eileen Walsh σε σκηνοθεσία του Tim Mielants θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Ένας έμπορος άνθρακα στην Ιρλανδία του 1985 ανακαλύπτει ανησυχητικές αλήθειες για ένα τοπικό μοναστήρι, κι έρχεται αντιμέτωπος με το δικό του παρελθόν και τη συνενοχή της κοινότητας στη σιωπή. Μην χάσετε την καθηλωτική συνέχεια την Κυριακή 26/10 (22:00)!

Cillian Murphy as Bill Furlong, Eileen Walsh as Eileen Furlong in Small Things Like These. Photo Credit: Shane O’Connor

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright Smartpress 2012 - 2025