Ο Χρυσός Λέοντας στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας, ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΟΥ | THE STORY OF MY WIFE η νέα ταινία της Ιλντικο Ενιέντι (Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ), και το ερωτικό δράμα, 99 ΦΕΓΓΑΡΙΑ | 99 MOONS, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών θα πραγματοποιήσουν την πανελλήνια πρεμιέρα τους στις φετινές Νύχτες Πρεμιέρας. Η βαθιά πολιτική και εμπνευστική ταινία της βραβευμένης με Όσκαρ για το CITIZENFOUR, Λόρα Πόιτρας ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED θα κάνει την πρεμιέρα του την Παρασκευή, 7/10 στο ΙΝΤΕΑΛ στις 19:30. Πρόκειται για το συνταρακτικό πορτρέτο της Ναν Γκολντιν, μιας καλλιτέχνη και ακτιβίστριας, που συνδυάζει το ατομικό τραύμα με το συλλογικό και δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.

Ο Χρυσός Λέοντας 2022 (Φεστιβάλ Βενετίας), ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED συμπληρώνει πλαισιώνει στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας δύο ακόμα ταινίες της StraDa:

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΟΥ | THE STORY OF MY WIFE (πρεμιέρα τη Δευτέρα, 3/10 στο ΙΝΤΕΑΛ στις 20:00) της Ιλντίκο Ενιέντι – H ουγγαρέζα σκηνοθέτης που μάγεψε κοινό και κριτικούς με το αριστούργημα, Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ επιστρέφει με ένα λαμπερό καστ πρωταγωνιστών, Λέα Σεϊντού, Λουί Γκαρέλ και υπόθεση βασισμένη στο ομώνυμο αγαπημένο μυθιστόρημα του Μίλαν Φουστ. Η πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Επίσημου Διαγωνιστικού του Φεστιβάλ Καννών.

99 ΦΕΓΓΑΡΙΑ | 99 MOONS Ερωτικά φορτισμένο δράμα που εντυπωσίασε στο φετινό φεστιβάλ των Καννών από τον ελβετό Γιαν Γκασμάν.

