Βρισκόμαστε μόλις λίγες ώρες μακριά από την ανακοίνωση του νικητή ή νικήτριας του MasterChef 5 και η αγωνία έχει ήδη κορυφωθεί.

Οι προβλέψεις πέφτουν βροχή, το παρελθόν των υποψηφίων ξεψαχνίζεται και οι συγγενείς τους… «ανακρίνονται» από το κοινό στα social media.

Ένα είναι το μεγάλο ερώτημα: Μαργαρίτα ή Διονύσης; Διονύσης ή Μαργαρίτα; Και οι δύο υποψήφιοι έχουν δουλέψει σκληρά για να φτάσουν εδώ που είναι, με την νίκη να ανήκει δικαιωματικά και στους δύο, όποιος και να κηρυχθεί νικητής.

Ωστόσο, το ελληνικό twitter έχει ήδη «στέψει» ως νικήτρια την Μαργαρίτα, η οποία είναι και η αγαπημένη του κοινού.

Θα ανέβει για πρώτη φορά στο βάθρο γυναίκα; Θα κάνει η Μαργαρίτα την μεγάλη ανατροπή και να γίνει η πρώτη Ελληνίδα MasterChef; Η νεαρή μαγείρισσα έχει ξεχωρίσει για τις μαγειρικές της ικανότητες αλλά και για τον χαρακτήρα της.

Οι κριτές από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισαν την ξεχώρισαν και αναγνώρισαν το ταλέντο της. Η ίδια έχει καταφέρει μέσα από την πορεία της στο διαγωνισμό να κλέψει την καρδιά του τηλεοπτικού κοινού για το οποίο ήδη είναι η νικήτρια.

Η ίδια μια ανάσα πριν από το μεγάλο φινάλε λέει: «Έχω πάρει όλες τις νίκες, μου λείπουν τα 50.000». Θα τα καταφέρει;

Margaret you are the first female winner of #MasterChefGR!!!!!!!!!!!!

We want this.

We hope for this…

We will enjoy this!!!!!!!!!!!!!!!!

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

— Observer (@O7_pure) June 8, 2021