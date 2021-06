Σε συνέντευξή του με το NBC’s Today, ο James αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στον προστάτη τον Σεπτέμβριο του 2018, μετά από μία εξέταση ρουτίνας. Έκτοτε, ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί και στα κόκαλά του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να περπατήσει.

«Κάποια στιγμή, θα με “φτάσει”» είπε ο τηλεοπτικός Gunther στον παρουσιαστή Craig Melvin. «Την επόμενη φορά που θα πάτε για κάποια εξέταση, ζητήστε στον γιατρό σας να δει και τον προστάτη. Εάν είναι σε πρώιμο στάδιο, μπορεί να αντιμετωπιστεί» συμπληρώνει.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc

— TODAY (@TODAYshow) June 21, 2021