“Let There Be Carnage” – Το sequel του Venom απέκτησε το δικό του trailer

Δόθηκε στην δημοσιότητα το πρώτο trailer του “Venom (2): Let There Be Carnage” και ενθουσιάζει fans και μη! Η επική συνέχεια του Venom του 2018, με τον Tom Hardy στον ρόλο του Eddie Brock/Venom, θα κάνει την πρεμιέρα της στους κινηματογράφους αργότερα μέσα στο 2021, μόνο στις κινηματογραφικές αίθουσες. Οι πληροφορίες που είχαμε μέχρι τώρα μιλούσαν για πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου του 2021, ωστόσο αυτό ενδέχεται να αλλάξει λόγω φυσικά των τρεχόντων επιδημιολογικών δεδομένων.

Στο sequel θα δούμε μεταξύ άλλων την μη λειτουργική συνύπαρξη Eddie και Venom στο ίδιο σώμα καθώς και την σύγκρουσή τους με τον παντοδύναμο Cletus Kasady/Carnage του Woody Harrelson. Ακόμη, βασικός άξονας της ταινίας θα είναι η προσπάθεια του Έντι να αναβιώσει την δημοσιογραφική του καριέρα και η σχέση του με την πρώην του, Αν, την οποία υποδύεται η Michelle Williams και είναι η μόνη που γνωρίζει για την ‘διπλή ταυτότητά’ του.

Τέλος, μεγάλο ενδιαφέρον δημιουργεί η εμφάνιση της “Shriek” Francis Barriston (Naomie Harris) στο τρέιλερ, της ερωμένης του Carnage από τα κόμικς της Marvel.

Η συνέχεια της ιστορίας του αγαπημένου ‘Symbiote‘ σε σκηνοθεσία Andy Serkis… στις αίθουσες!

Δείτε το trailer του Venom: Let There Be Carnage