Μια ιστορία γεμάτη δράση για την προέλευση και πως δημιουργήθηκε ένας από τους πιο εμβληματικούς villains της Marvel «Kraven: The Hunter» (2024, διάρκειας 128’) με τους Russell Crowe, Christopher Abbott, Aaron Taylor-Johnson σε σκηνοθεσία του J.C. Chandor θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Ένας άγριος πολεμιστής αγκαλιάζει τα ζωώδη ένστικτά του για να αποδείξει πως είναι ο μεγαλύτερος κυνηγός, ξεκινώντας μια σκληρή αποστολή που δοκιμάζει τα όριά του κι αποκαλύπτει την αληθινή του φύση. Μην χάσετε την συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 28/9 (22:00)!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών.