Μια ξέφρενη περιπέτεια ξεκινά όταν μια παρέα αξιαγάπητων κατοικίδιων παγιδεύεται σε ένα τρένο που τρέχει ασταμάτητα! Ο Χανς, ένας πανέξυπνος αλλά εκδικητικός ασβός, έχει στήσει το τέλειο σχέδιο για να πάρει το αίμα του πίσω. Όμως τα ζώα δεν είναι μόνα τους: στο πλευρό τους βρίσκεται ο Φάλκον, το πιο ευρηματικό ρακούν της παρέας, που με χιούμορ, θάρρος και εφευρετικότητα είναι έτοιμος να τα οδηγήσει μια απίθανη αποστολή διάσωσης. Μια καταιγιστική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων γεμάτη χιούμορ, ένταση και ανατροπές!

Σύνοψη

Παγιδευμένη σε ένα τρένο που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, μια ομάδα κατοικίδιων ζώων πρέπει να ματαιώσει τα σχέδια του Χανς, ενός μοχθηρού ασβού που θέλει να πάρει εκδίκηση.

Σκηνοθεσία : Μπενουά Νταφί, Ζαν Κριστιάν Τασί Πρωταγωνιστούν : Φοίβου Ριμένα, Μαριλένας Χατζηνικολαϊδη, Νέστορα Κοψιδά, Κωνσταντίνου Ρεπάνη, Γιάννη Στεφόπουλου, Νίκου Παπαδόπουλου κ.ά.