In the Long Run & Ramy: Νέα back2back επεισόδια των επιτυχημένων σειρών μόνο στην Cosmote TV

Οι νέοι κύκλοι των επιτυχημένων σειρών «In the Long Run» με τον Ίντρις Έλμπα (Luther) και του βραβευμένου με Χρυσή Σφαίρα «Ramy» που έρχονται σε Α’ τηλεοπτική προβολή αποκλειστικά στο COSMOTE SERIES HD με όλα τα επεισόδια back2back, αλλά και πολυαναμενόμενες ταινίες που ξεχώρισαν στις κινηματογραφικές αίθουσες, όπως το blockbuster «Downton Abbey» και η δραματική ταινία «Η Κόκκινη Τζόαν» (Red Joan), με πρωταγωνίστρια την βραβευμένη με OSCAR® Τζούντι Ντεντς (Ερωτευμένος Σαίξπηρ, Ημερολόγιο ενός σκανδάλου), ξεχωρίζουν στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV αυτή την εβδομάδα.

Με πρωταγωνιστή και δημιουργό τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Ίντρις Έλμπα (Luther), η κωμική σειρά «In the Long Run» επιστρέφει με 3η σεζόν την Παρασκευή 24/7 στις 19.00, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου κύκλου στη Μ. Βρετανία. Στα νέα επεισόδια, θα παρακολουθήσουμε τις περιπέτειες του οικογενειάρχη Γουόλτερ (Ίντρις Έλμπα), ο οποίος εξακολουθεί να αναστατώνει την καθημερινότητα των δικών του ανθρώπων με τις προχωρημένες συνήθειες και την ανατρεπτική συμπεριφορά του.

Με νέο κύκλο επιστρέφει αυτή την εβδομάδα και η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα σειρά «Ramy», η οποία παρουσιάζει τη ζωή και τις προκλήσεις της καθημερινότητας ενός μετανάστη πρώτης γενιάς στις ΗΠΑ (Ράμι Γιούσεφ). Στον 2ο κύκλο, ο οποίος κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 30/7 στις 23.00, συμμετέχει ο βραβευμένος με 2 OSCAR® Μαχερσάλα Άλι (Moonlight/Green Book), ενώ η σειρά έχει πάρει ήδη το «πράσινο φως» και για 3η σεζόν.

Και οι δύο σειρές θα κάνουν Α’ τηλεοπτική προβολή στο COSMOTE SERIES HD με όλα τα επεισόδια back2back.

« Downton Abbey »: Η κινηματογραφική μεταφορά της ομώνυμης βρετανικής σειράς σε Α’ προβολή

Mετά από 6 επιτυχημένους κύκλους, η πολυβραβευμένη σειρά εποχής «Downton Abbey» μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη και οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Α’ τηλεοπτική της μετάδοση την Κυριακή 26/7, στις 21.00 αποκλειστικά στο COSMOTE CINEMA 1HD (ζώνη Blockbuster). Με το αγαπημένο καστ της σειράς να επιστρέφει (Μάθιου Γκουντ, Άλις ΜακΚάρθι, Μάγκι Σμιθ, Στίβεν Κάμπελ Μουρ, Χιου Μπόνβιλ, Μισέλ Ντόκερι κ.ά) η ταινία αφηγείται την επόμενη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η οικογένεια Κρόλεϊ, δύο χρόνια μετά τα τελευταία γεγονότα της σειράς. Πρόκειται για την επίσκεψη του Βασιλιά και της Βασίλισσας της Αγγλίας στον Πύργο του Downton, γεγονός που θα πυροδοτήσει σκάνδαλα και ίντριγκες και θα φέρει στην επιφάνεια κρυμμένα μυστικά και πάθη.

«Η Κόκκινη Τζόαν» ( Red Joan )- Η αληθινή ιστορία της Βρετανίδας κατασκόπου Μελίτα Νόργουντ στο COSMOTE CINEMA 1 HD

Η Τζόαν Στάνλεϊ είναι μια συνταξιούχος δημόσια υπάλληλος, η οποία το 2000 συλλαμβάνεται από τις βρετανικές αρχές με την κατηγορία ότι, αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, συνεργάστηκε ως κατάσκοπος με τους Σοβιετικούς, διοχετεύοντάς τους σχέδια κατασκευής της ατομικής βόμβας. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε την βραβευμένη με OSCAR® και Χρυσή Σφαίρα, Τζούντι Ντεντς (Ερωτευμένος Σαίξπηρ, Ημερολόγιο ενός σκανδάλου). Βασισμένη στην αληθινή ιστορία της κατασκόπου Μελίτα Νόργουντ, η δραματική ταινία «Η Κόκκινη Τζόαν» (Red Joan) θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 25/7, στις 21.00 στο COSMOTE CINEMA 1HD.

Το βραβευμένο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance «The Last Black Man in San Francisco» κάνει πρεμιέρα στην COSMOTE TV

Η βραβευμένη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance (U.S. Dramatic Directing Award και Special Jury Award–Creative Collaboration) δραματική ταινία «The Last Black Man in San Francisco» του πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη Τζο Τάλμποτ διηγείται την ιστορία δύο νεαρών φίλων, του Τζίμι (Τζίμι Φέιλς) και του Μοτγκόμερι (Τζόναθαν Μέιτζορς), οι οποίοι ζουν και εργάζονται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο Σαν Φρανσίσκο. Η καθημερινή ρουτίνα τους ανατρέπεται, όταν ο Τζίμι αποφασίζει να αποκτήσει μία βικτοριανή κατοικία, που σύμφωνα με την οικογενειακή παράδοση είχε χτίσει ο παππούς του. Η δραματική ταινία, στην οποία συμμετέχει και ο υποψήφιος για 4 βραβεία EMMY, Ντάνι Γκλόβερ θα κάνει Α’ τηλεοπτική προβολή στο COSMOTE CINEMA 1 HD, την Πέμπτη 30/7, στις 21.00 (ζώνη Red Carpet Premieres).

« Horror Nights » με το θρίλερ « St . Agatha » σε Α’ τηλεοπτική προβολή

Με την ταινία τρόμου «St. Agatha» ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα το μηνιαίο αφιέρωμα «Horror Nights» του COSMOTE CINEMA 2HD. Η ταινία, που θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή την Τρίτη 28/7, στις 22.00, μας συστήνει την Μαρία, μια νεαρή κοπέλα από μια μικρή πόλη της Τζόρτζια της δεκαετίας του ’50. Όταν μένει έγκυος καταφεύγει ντροπιασμένη σε μία Μονή, που αντί για το καταφύγιο που αναζητούσε θα μετατραπεί στον μεγαλύτερο εφιάλτη της.

Ταξίδι στον μαγικό κόσμο της Pixar μέσα από τη συλλογή «Pixar Short Films Collection, Volume 3»

,

Μία συλλογή της Pixar από μικρού μήκους ταινίες κινουμένων σχεδίων, όπως το βραβευμένο με OSCAR® «Piper», θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σε Α’ προβολή και back2back οι φίλοι των κινουμένων σχεδίων στο COSMOTE CINEMA 1HD, το Σάββατο 25/7, στις 19.15.