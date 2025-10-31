Η εκρηκτική ιστορία αγάπης της Άιβι και του Θίο Ρόουζ, φλέγεται μέσα στους τοίχους του σπιτιού. Η ταινία «Ρόουζ εναντίον Ρόουζ», του Jay Roach, από την Searchlight Pictures, με πρωταγωνιστές τους Benedict Cumberbatch και Olivia Colman, έρχεται 3 Δεκεμβρίου, στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Η ζωή μοιάζει ιδανική για το φαινομενικά τέλειο ζευγάρι Άιβι (Colman) και Θίο (Cumberbatch): πετυχημένες καριέρες, ένας τρυφερός γάμος, υπέροχα παιδιά. Όμως, πίσω από τη βιτρίνα της φαινομενικά ιδανικής τους ζωής, έρχεται μια καταιγίδα. Καθώς η καριέρα του Θίο παίρνει την κατηφόρα και οι φιλοδοξίες της Άιβι απογειώνονται, ένα εκρηκτικό μείγμα έντονου ανταγωνισμού και κρυμμένης δυσαρέσκειας πυροδοτεί την σχέση τους. Η ταινία «Ρόουζ εναντίον Ρόουζ» είναι μια νέα εκδοχή της κλασικής ταινίας του 1989, «Ο πόλεμος των Ρόουζ», που βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Warren Adler.

Ο σκηνοθέτης Jay Roach φέρνει τα κοφτερά του κωμικά ένστικτα και μια ξεκάθαρα βρετανική πινελιά σε αυτό το σύγχρονο πορτρέτο μιας οικογένειας που καταρρέει. Ισορροπώντας ανάμεσα στη δηκτική σάτιρα και στιγμές αχαλίνωτου χιούμορ, δημιουργεί μια ιστορία όπου η πραγματική ζωή εκτροχιάζεται με θεαματικό τρόπο.

Η ταινία «Ρόουζ εναντίον Ρόουζ» της Searchlight Pictures έχει χαρακτηριστεί Fresh στο Rotten Tomatoes™.

Η ταινία «Ρόουζ εναντίον Ρόουζ», σε σκηνοθεσία του Jay Roach, είναι σε σενάριο του Tony McNamara, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Warren Adler. Executive producers είναι ο Benedict Cumberbatch με την SunnyMarch μαζί με τους Leah Clarke και Adam Ackland, η Olivia Colman με την South of the River με τους Ed Sinclair και Tom Carver, καθώς και οι Jay Roach και Michelle Graham.

