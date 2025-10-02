Τη δραματική ταινία «Oh, Canada» (2024, διάρκειας 91’) με τους Richard Gere, Uma Thurman, Jacob Elordi σε σκηνοθεσία του Paul Schrader θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Ένας διάσημος σκηνοθέτης που πεθαίνει από καρκίνο, δίνει την ύστατη συνέντευξη, στη διάρκεια της οποίας θυμάται τη ζωή του κι έρχεται αντιμέτωπος με την κληρονομιά και τις κρυφές αλήθειες του. Μην χάσετε την καθηλωτική συνέχεια την Κυριακή 5/10 (22:00)!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.