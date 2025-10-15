ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21.00

H σειρά «The Secret Lives of Mormon Wives» ακολουθεί μια ομάδα influencers του TikTok, γνωστών ως #MomTok, καθώς έρχονται τα πάνω κάτω στις συναισθηματικά πολύπλοκες ζωές τους. Η σειρά «The Secret Lives of Mormon Wives» κάνει πρεμιέρα την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου στις 21.00 στο FX Life. Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Τρίτη στις 21.00 στο FX Life. Το FX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV. Η σειρά είναι επίσης διαθέσιμη στο Disney+.

Δείτε το επίσημο τρέιλερ εδώ

Ο σκανδαλώδης κόσμος μιας παρέας Μορμόνων μαμάδων και ινφλουένσερ καταρρέει όταν βρίσκονται μπλεγμένες σε ένα σκάνδαλο ανταλλαγής συντρόφων που γίνεται διεθνές πρωτοσέλιδο. Πλέον, οι στενοί δεσμοί τους έχουν διαταραχθεί. Η πίστη, η φιλία και η φήμη τους κρέμονται από μια κλωστή. Θα καταφέρουν οι μαμάδες του TikTok να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να στέκονται επάξια απέναντι στο βιβλίο των κανόνων;

Η ΣΕΙΡΑ «THE SECRET LIVES OF MORMON WIVES»

ΚΑΝΕΙ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ FX LIFE