Στη σειρά μυστηρίου, «Death and Other Details», με φόντο τον λαμπερό κόσμο της ελίτ και με πρωταγωνιστές την Violett Beane και τον Mandy Patinkin, μια αναπάντεχη δολοφονία ταράζει την ηρεμία των επιβατών σε ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο. Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου στις 21.50 στο FX. Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Τρίτη στις 21.50 στο FX. Το FX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV.

Δείτε το τρέιλερ εδώ

Η σειρά «Death and Other Details» ακολουθεί την πανέξυπνη και ανήσυχη, Ίμοτζεν Σκοτ (Violett Beane), η οποία βρίσκεται στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή και γίνεται η κύρια ύποπτη σε μία μυστηριώδη δολοφονία που λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο. Το σκηνικό; Ένα ανακαινισμένο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο. Ύποπτοι; Όλοι οι καλομαθημένοι επισκέπτες και τα εξαντλημένα μέλη του πληρώματος. Το πρόβλημα; Για να αποδείξει την αθωότητά της, η Ίμοτζεν πρέπει να συνεργαστεί με έναν άντρα που απεχθάνεται, τον Ρούφους Κότσγουορθ (Mandy Patinkin), τον καλύτερο ντετέκτιβ του κόσμου.

