Η νέα ταινία «Swiped», της 20th Century Studios, έρχεται 19 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά στο Disney+. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο Toronto International Film Festival 9 Σεπτεμβρίου. Το επίσημο τρέιλερ και φωτογραφικό υλικό από την ταινία είναι τώρα διαθέσιμα. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Η ταινία «Swiped», εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της οραματίστριας και ιδρύτριας της διαδικτυακής πλατφόρμας γνωριμιών, Bumble, παρουσιάζει την ιστορία της, Whitney Wolfe, την οποία υποδύεται η Lily James. Η Whitney Wolfe, με εξαιρετική επιμονή και ευρηματικότητα καταφέρνει να μπει στον ανδροκρατούμενο τεχνολογικό κλάδο. Εκεί, λανσάρει μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη, καινοτόμα, εφαρμογή γνωριμιών (στην πραγματικότητα λανσάρει δύο) και ανοίγει τον δρόμο για να γίνει η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος γυναίκα.

Η ταινία «Swiped» είναι σε σκηνοθεσία της Rachel Lee Goldenberg και το σενάριο των Bill Parker, Rachel Lee Goldenberg και Kim Caramele. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colleti, Coral Peña και Dan Stevens, ενώ producers είναι οι Jennifer Gibgot, Andrew Panay και η Lily James.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν σειρές όπως «Alien: Earth» του FX, «Η Ακραία Ιστορία της Αμάντα Νοξ», «Downton Abbey», «The Bear» του FX, «The Rookie», «Grey’s Anatomy», «Superstore», «Only Murders in the Building», μέχρι ταινίες όπως «Eenie Meanie» της 20th Century Studios, «Thunderbolts* Οι νέοι Εκδικητές» των Marvel Studios και «Ο Ερασιτέχνης» της 20th Century Studios με τον Rami Malek.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.