Η νέα, νομική δραματική σειρά του Ryan Murphy, «Όλα Επιτρέπονται», είναι τώρα διαθέσιμη, με τα τρία πρώτα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+. Τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα κάθε Τρίτη, ενώ το φινάλε της σειράς θα γίνει με δυο επεισόδια, στις 9 Δεκεμβρίου. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus. com

Μια ομάδα γυναικών δικηγόρων διαζυγίων αποχωρεί από μια ανδροκρατούμενη δικηγορική εταιρεία για να ανοίξει το δικό της ισχυρό γραφείο. Έξυπνες, δυναμικές και με περίπλοκη συναισθηματική ζωή χειρίζονται δύσκολες υποθέσεις διαζυγίων, σκανδαλώδη μυστικά και συνεχώς μεταβαλλόμενες συμμαχίες τόσο στην αίθουσα του δικαστηρίου όσο και μεταξύ τους. Σε έναν κόσμο όπου το χρήμα μιλάει και ο έρωτας είναι πεδίο μάχης, αυτές οι γυναίκες δεν παίζουν απλώς το παιχνίδι. Το αλλάζουν.

Στη σειρά, πρωταγωνιστούν οι Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson, Glenn Close.

Η σειρά, «Όλα Επιτρέπονται», είναι μια παραγωγή της 20th Television, σε συνεργασία με τη Ryan Murphy Television. Σεναριογράφος και δημιουργός είναι ο Ryan Murphy, ο οποίος είναι και executive producer. Στη δημιουργική ομάδα της σειράς συμμετέχουν επίσης οι Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene και Richard Levine, οι οποίοι συμμετέχουν στην παραγωγή και στο σενάριο της σειράς. Οι Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts και Sarah Paulson πρωταγωνιστούν και συμμετέχουν επίσης ως executive producers. Executive producer και σκηνοθέτης είναι και ο Anthony Hemingway, ενώ οι Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson και Nissa Diederich είναι executive producers.

