Η κατασκοπική σειρά «The Old Man» με τον Jeff Bridges έρχεται τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στο FX

Η κατασκοπική σειρά, «The Old Man», με πρωταγωνιστή τον Jeff Bridges, ακολουθεί την πολυτάραχη ζωή του πρώην πράκτορα της CIA, Νταν Τσέις (Jeff Bridges), ο οποίος είχε δραπετεύσει από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών πριν από δεκαετίες και έκτοτε ζει κρυμμένος. Η σειρά κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου στις 21.50 στο FX, με νέα επεισόδια κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα. Το FX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV. Η σειρά είναι επίσης διαθέσιμη στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.fxchannel.gr και στο www.disneyplus.com.

Δείτε το επίσημο τρέιλερ εδώ

Όταν ένας δολοφόνος εντοπίζει τον Νταν Τσέις και επιχειρεί να τον εξοντώσει, ο πρώην πράκτορας αντιλαμβάνεται ότι για να επιβιώσει, πρέπει πρώτα να συμφιλιωθεί με το παρελθόν του. Ο Υποδιευθυντής Αντικατασκοπείας του FBI, Χάρολντ Χάρπερ (John Lithgow), αναλαμβάνει την αποστολή να εντοπίσει τον Νταν Τσέις, καθώς οι δυο τους συνδέονται με μία περίπλοκη ιστορία. Όσο βρίσκεται σε φυγή, ο Τσέις νοικιάζει ένα δωμάτιο από τη Ζόι ΜακΝτόναλντ (Amy Brenneman), μία γυναίκα που μπαίνει στη ζωή του ξαφνικά και συνδέεται μαζί της. Όταν εκείνη ανακαλύπτει τη σκοτεινή αλήθεια για τον νέο της ένοικο καλείται να το αντιμετωπίσει με δύναμη που δεν φανταζόταν ότι διέθετε.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΕΙΡΑΣ «THE OLD MAN» ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21.50 ΣΤΟ FX

Το FX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV.

Η σειρά θα είναι επίσης διαθέσιμη on demand.

H σειρά είναι επίσης διαθέσιμη στο Disney+.

Για όλες τις εικόνες, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το copyright: The Old Man © 2022 FX Networks

