Άνταμ Ντράιβερ: 5 πράγματα που δε γνωρίζαμε για τον πρωταγωνιστή της ταινίας «House of Gucci»

Η ιστορία του οίκου Gucci δεν είναι συνυφασμένη μόνο με το χώρο της μόδας. Στην πορεία του υπάρχουν αρκετά σκάνδαλα ακόμα και δολοφονίες. Όλο το παρασκήνιο πίσω από τον κολοσσό της υψηλής ραπτικής έρχεται να αποκαλύψει, όπως είναι γνωστό, η νέα ταινία, το «House of Gucci».

Το καστ είναι πολλά υποσχόμενο και γεννά υψηλές προσδοκίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα γυρίσματα έγιναν στη Ρώμη και στις ιταλικές Άλπεις υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ρίντλεϊ Σκοτ. Βασίζεται στο βιβλίο της Σάρα Γκέι Φόρντεν «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed».

Στην ταινία πρωταγωνιστεί, εκτός από τη Lady Gaga και ο Άνταμ Ντράιβερ. Κι ενώ πολλά γνωρίζουμε για την μεγάλη κυρία που έχει κατακτήσει τη διεθνή μουσική σκηνή, για τον ηθοποιό που ενσαρκώνει το Μαουρίτσιο Γκούτσι υπάρχουν αρκετά που δε γνωρίζαμε!

Γνώριζες ότι ο Άνταμ Ντράιβερ:

-Είναι πρώην πεζοναύτης των ΗΠΑ. Λίγους μήνες πριν κληθεί να υπηρετήσει στον πόλεμο του Ιράκ, εξάρθρωσε το στέρνο του σε ατύχημα με ποδήλατο και αποκλείστηκε για ιατρικούς λόγους.

-Έχει ολλανδική, αγγλική, γερμανική, ιρλανδική και σκωτσέζικη καταγωγή. Η οικογένεια του πατέρα του είναι από το Αρκάνσας και η οικογένεια της μητέρας του είναι από την Ιντιάνα.

-Στην εφηβεία ήταν, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, “απροσάρμοστος”. Συνήθιζε να καίει αντικείμενα και είχε δημιουργήσει μαζί με φίλους του ένα Fight Club. Φυσικά εμπνεύστηκε από την ομώνυμη ταινία.

-Παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2013. Με τη σύζυγό του απέκτησαν ένα γιο, του όποιου τη γέννηση κράτησαν κρυφή για δύο χρόνια.

-Έκανε το θεατρικό ντεμπούτο του το 2010, στο Μπρόντγουεϊ, με στην παράσταση Mrs. Warren’s Profession, ένα έργο του Τζορτζ Μπέρναρντ Σω.

Ο ρόλος του Μαουρίτσιο Γκούτσι

Ο Άνταμ Ντράιβερ πρωταγωνιστεί στο «House of Gucci», μια ταινία που πρόκειται να αφηγηθεί μια αληθινή εγκληματική ιστορία στο χώρο της μόδας. Τη δολοφονία του κληρονόμου του ομώνυμου πολυτελούς οίκου, Μαουρίτσιο Γκούτσι, του εγγονού του ιδρυτή της μάρκας, Γκούτσιο. Το 1973 ο Μαουρίτσιο παντρεύτηκε την Πατρίτσια Ρετζάνι και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά. Το τέλος της σχέσης του με την Πατρίτσια έρχεται το 1985, όταν εκείνος φεύγει σε επαγγελματικό ταξίδι και δεν επιστρέφει. Στην πραγματικότητα, την εγκαταλείπει για μια νεότερη γυναίκα. Εκείνος υποβάλλει αίτηση διαζυγίου και ξεκινά μια έντονη διαμάχη μεταξύ τους που τελειώνει το 1991. Το 1995, δέχεται δύο σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, καθώς ανεβαίνει τα σκαλιά της εισόδου του γραφείου του στο Μιλάνο.

Δείτε στη συνέχεια το trailer:

