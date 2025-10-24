Το Halloween πλησιάζει και η COSMOTE TV προσκαλεί τους συνδρομητές σε δέκα κινηματογραφικές νύχτες τρόμου, μέσα από το αφιέρωμα «Halloween Horrors». Από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, το COSMOTE CINEMA 1HD θα προβάλλει καθημερινά μία ταινία, προσφέροντας στο κοινό μια ανατριχιαστική εμπειρία γεμάτη σασπένς, μυστήριο και σκοτεινές ιστορίες.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ταινίες σε Α’ αποκλειστική προβολή, όπως τη σκοτεινή εκδοχή της Σταχτοπούτας «The Ugly Stepsister», το στοιχειωμένο προάστιο του «Presence» και την ιστορία του διαβόητου «Heart Eyes Killer».

Αναλυτικά οι ταινίες του αφιερώματος:

Dangerous Animals (Α’ τηλεοπτική προβολή-Παρασκευή 24/10, 23:30)

Μια σέρφερ πέφτει θύμα απαγωγής ενός κατά συρροή δολοφόνου, ο οποίος έχει εμμονή με τους καρχαρίες. Αιχμάλωτη στο σκάφος του, θα πρέπει να παλέψει για να σωθεί πριν εκείνος πραγματοποιήσει το νοσηρό του σχέδιο.

The Ugly Stepsister (Α’ τηλεοπτική προβολή-Σάββατο 25/10, 22:40)

Σε ένα παραμυθένιο βασίλειο, η νεαρή Ελβίρα επιχειρεί να ξεπεράσει την αδερφή της σε ομορφιά, με στόχο να γοητεύσει τον πρίγκιπα. Με τί μέσα θα το καταφέρει; Μια σύγχρονη, σκοτεινή εκδοχή του κλασικού παραμυθιού της Σταχτοπούτας, γεμάτη ψυχολογική ένταση και τρόμο.

Presence (Α’ τηλεοπτική προβολή-Κυριακή 26/10, 23:20)

Μια τετραμελής οικογένεια μετακομίζει σε ένα νέο σπίτι, μετά από μια τραυματική εμπειρία, ελπίζοντας να κάνει μια νέα αρχή. Όμως το σπίτι φαίνεται να κρύβει μια αόρατη παρουσία που δεν πρόκειται να τους αφήσει ήσυχους.

Heart Eyes (Α’ τηλεοπτική προβολή-Δευτέρα 27/10, 22:50)

Ο διαβόητος Heart Eyes Killer επιστρέφει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, καταδιώκοντας και δολοφονώντας ερωτευμένα ζευγάρια. Ποια ζευγάρια θα γίνουν ο επόμενος στόχος του;

Kryptic (Α’ τηλεοπτική προβολή-Τρίτη 28/10, 22:50)

Η νεαρή Κέιτ διασχίζει τα καναδικά βουνά αναζητώντας μια επιστήμονα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Όσο προχωρά, συνειδητοποιεί πως η φύση γύρω της κρύβει μια μυστηριώδη δύναμη που ίσως να είναι και η αιτία εξαφάνισης της γυναίκας που αναζητά.

Descendent (Α’ τηλεοπτική προβολή-Τετάρτη 29/10, 23:05)

Ένας σχολικός φύλακας στο Λος Άντζελες, στοιχειωμένος από μια οικογενειακή τραγωδία, βιώνει παράξενα οράματα. Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία τοκετού της γυναίκας του, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους δαίμονές του, προτού να είναι πολύ αργά.

Werewolves (Πέμπτη 30/10, 22:35)

Πριν από έναν χρόνο, ένα γεγονός προκάλεσε μια γενετική μετάλλαξη που μεταμόρφωσε εκατομμύρια ανθρώπους σε λυκανθρώπους. Τώρα, ο εφιάλτης επιστρέφει… Θα καταφέρουν δυο επιστήμονες να σώσουν την ανθρωπότητα από τον όλεθρο;

Sting (Α’ τηλεοπτική προβολή-Παρασκευή 31/10, 23:15)

Η Σάρλοτ, ένα 12χρονο κορίτσι, μεγαλώνει μια μικρή αράχνη κρυφά από τους γονείς της. Όταν η αράχνη μεγαλώνει μετατρέπεται σε γιγαντιαίο σαρκοφάγο τέρας και τότε το κορίτσι ξεκινάει ένα αγώνα επιβίωσης για την ίδια και την οικογένειά της.

Terrifier 3 (Σάββατο 1/11, 22:50)

Έχοντας επιβιώσει από τη φονική επίθεση του Άρτ του Κλόουν, η Σιένα παίρνει εξιτήριο από την ψυχιατρική κλινική που νοσηλευόταν. Μαζί με τον αδερφό της, προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, χωρίς να φαντάζονται ότι ο εφιάλτης θα επιστρέψει.

Peter Pan’s Neverland Nightmare (Κυριακή 2/11, 22.50)

Ο ψυχοπαθής Πίτερ Παν, με τη βοήθεια της ναρκομανούς Τίνκερμπελ, σκοτώνει μικρά αγόρια, πιστεύοντας πως τα στέλνει να ζήσουν ευτυχισμένα στη Χώρα του Ποτέ. Όταν αρπάζει τον Μάικλ, η αδελφή του Γουέντι αποφασίζει να τον βρει πριν να είναι πολύ αργά.

Μετά την προβολή τους στο COSMOTE CINEMA 1 HD όλες οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV, στο ribbon «Halloween Horrors». Για ακόμη περισσότερο Halloween θέαμα, το ειδικό ribbon φιλοξενεί περισσότερους τίτλους horror ταινιών, όπως το οσκαρικό The Substance, καθώς και σειρές όπως το Yellowjackets, το «Immortal Universe» της Anne Rice και το «μετα-αποκαλυπτικό σύμπαν» του The Walking Dead.