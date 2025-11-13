Tην αληθινή ιστορία «Queer» (2024, διάρκειας 130’) με τους Daniel Craig (υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα), Jason Schwartzman, Henrique Zaga σε σκηνοθεσία του Luca Guadagnino θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Πρόκειται για μια μαγευτική εξερεύνηση της επιθυμίας, της μοναξιάς και της αναζήτησης για σύνδεση, Στην Πόλη του Μεξικού τη δεκαετία του ‘50, ένας μοναχικός Αμερικανός παρασύρεται από την εμμονή του με έναν νεαρό άνδρα, βυθιζόμενος στον πόθο, τη ζήλια και την αγωνιώδη αναζήτηση ταυτότητας. Μην χάσετε την συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 16/11 (22:00)!

