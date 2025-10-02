Τα επιζώντα μέλη της οικογένειας Γκάριτι πρέπει να αφήσουν την ασφάλεια του καταφυγίου τους στη Γροιλανδία και να ξεκινήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι για να βρουν ένα νέο σπίτι.

Ο Τζέραρντ Μπάτλερ (300, Η Ληστεία του Αιώνα) και η υποψήφια για Emmy Μορένα Μπακαρίν (Homeland, Deadpool) επιστρέφουν δυναμικά στο post-apocalyptic σίκουελ της ταινίας δράσης Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο. Μία νέα μάχη ξεκινά για την οικογένεια Γκάριτι, που πρέπει να εγκαταλείψει το καταφύγιο και να ταξιδέψει στα ερείπια μιας Ευρώπης που έχει καταστραφεί από τον κομήτη Κλαρκ.

Η πρώτη ταινία Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο ήταν το Νο. 1 του box office στο άνοιγμά της σε 26 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ρωσία, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 52 εκατομμύρια δολάρια.

Σκηνοθεσία: Ρικ Ρόμαν Γουό

Ηθοποιοί: Τζέραρντ Μπάτλερ, Μορένα Μπακαρίν, Γουίλιαμ Αμπαντί, Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις, Σόφι Τόμσον, Άμπερ Ρόουζ Ρέβα

Είδος: Δράσης, Θρίλερ

Διάρκεια: TBC