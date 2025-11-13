Τα επιζώντα μέλη της οικογένειας Γκάριτι πρέπει να αφήσουν την ασφάλεια του καταφυγίου τους στη Γροιλανδία και να ξεκινήσουν ένα επικίνδυνο ταξίδι για να βρουν ένα νέο σπίτι.
Ο Τζέραρντ Μπάτλερ (300, Η Ληστεία του Αιώνα) και η υποψήφια για Emmy Μορένα Μπακαρίν (Homeland, Deadpool) επιστρέφουν δυναμικά στο post-apocalyptic σίκουελ της ταινίας δράσης Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο. Μία νέα μάχη ξεκινά για την οικογένεια Γκάριτι, που πρέπει να εγκαταλείψει το καταφύγιο και να ταξιδέψει στα ερείπια μιας Ευρώπης που έχει καταστραφεί από τον κομήτη Κλαρκ.
Η πρώτη ταινία Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο ήταν το Νο. 1 του box office στο άνοιγμά της σε 26 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ρωσία, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 52 εκατομμύρια δολάρια.
Σκηνοθεσία: Ρικ Ρόμαν Γουό
Ηθοποιοί: Τζέραρντ Μπάτλερ, Μορένα Μπακαρίν, Γουίλιαμ Αμπαντί, Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις, Σόφι Τόμσον, Άμπερ Ρόουζ Ρέβα
Είδος: Δράσης, Θρίλερ
Διάρκεια: TBC
8 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους από την The Film Group
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
