Η Έντα ονειρεύεται να γίνει οδηγός αγώνων, όπως το είδωλό της ο Εντ, ο οποίος βρίσκεται στο πρόθυρα της πέμπτης του νίκης στο Grand Prix. Απροσδόκητα, η επιθυμία της γίνεται πραγματικότητα… Όταν βρίσκεται μπροστά από το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Εντ, δεν μπορεί να αντισταθεί. Πριν το καταλάβει, κάθεται πίσω από το τιμόνι και πατάει το γκάζι… Σε αυτή τη φαντασμαγορική περιπέτεια, η Έντα και ο Εντ, οι αγαπημένοι χαρακτήρες του Europa-Park, του μεγαλύτερου θεματικού πάρκου της Γερμανίας, εμφανίζονται για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη και καλούν τους θεατές σε ένα μαγικό ταξίδι που περνάει από τις ομορφότερες πόλεις και τα μεγαλύτερα αξιοθέατα της Ευρώπης. Εντυπωσιακά κινούμενα σχέδια, πλούσια δράση, συναίσθημα και υπέροχο θέαμα φτιάχνουν μια ιστορία για τη δύναμη της φιλίας, της αλληλεγγύης και της πίστης στα όνειρά μας.

Σύνοψη

Η Έντα, ένα νεαρό ποντικάκι με μεγάλα όνειρα, αρπάζει την ευκαιρία να συμμετάσχει στο Grand Prix μεταμφιεσμένη ως ο ήρωάς της, ο Εντ. Αντιμετωπίζει την πρόκληση και ξεπερνάει τα σαμποτάζ του αντιπάλου της για να αποδείξει πως ακόμη και ο μικρότερος αγωνιζόμενος μπορεί να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Σκηνοθεσία : Βάλντεμαρ Φαστ Πρωταγωνιστούν : Έλενα Δελακούρα, Πάνου Αποστολόπουλου, Σταύρου Σιούλη, Λητούς Αμπατζή, Βασίλη Μήλιου, Μαριάνθης Σοντάκη