Οι πιο νεαροί σε ηλικία μεταλλαγμένοι, από το σύμπαν των X-Men, έρχονται αποκλειστικά στο FOX, την Τρίτη 17 Οκτωβρίου στις 21:50. Η νέα σειρά «The Gifted» θα προβληθεί από το κανάλι FOX σε 183 χώρες παγκοσμίως, αποτελεί συμπαραγωγή των 20th Century Fox Television και Marvel Television και βασίζεται στο σύμπαν των θρυλικών μεταλλαγμένων X-Men της Marvel. Το κανάλι FOX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova και Vodafone TV, ενώ όλα τα νέα επεισόδια της σειράς θα είναι διαθέσιμα on demand μέσω FOX Play.

Δύο αδέρφια, η Lauren (Natalie Alyn Lind) και ο Andy (Percy Hynes White) μετά από ένα βίαιο περιστατικό στο σχολείο τους, αποκαλύπτεται πως είναι μεταλλαγμένοι. Για τους γονείς τους, Reed (Stephen Moyer) και Caitlin Strucker (Amy Acker), η αποκάλυψη αυτή αλλάζει τα δεδομένα ζωής της οικογένειάς τους. Πλέον, καλούνται να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να προστατεύσουν τα παιδιά τους από μια αδίστακτη κυβερνητική υπηρεσία, τη Sentinel Services, η οποία καταδιώκει μεταλλαγμένους. Αυτό που περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα είναι ότι ο Reed είναι εισαγγελέας και ειδικεύεται στη δίωξη μεταλλαγμένων. Ό,τι υπερασπιζόταν μέχρι σήμερα έρχεται σε σύγκρουση με το καθήκον να προστατεύσει την οικογένειά του.

Η μόνη λύση για την οικογένεια Strucker είναι να φύγουν μακριά και να αφήσουν πίσω την παλιά ζωή τους. Η απόγνωση και το συνεχές κυνηγητό θα τους φέρουν σε επαφή με μία μυστική οργάνωση, η οποία βοηθάει μεταλλαγμένους που βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι μεταλλαγμένοι της οργάνωσης Eclipse: Marcos Diaz (Sean Teale), Blink – Clarice Fong (Jamie Chung), Polaris – Lorna Dane (Emma Dumont) και Thunderbird – John Proudstar (Blair Redford), έχουν κάθε λόγο

να ανησυχούν. Με ένα μέλος τους να βρίσκεται στη φυλακή και τη Sentinel Services να βρίσκεται κοντά στα ίχνη τους, έχουν μπροστά τους ένα αβέβαιο μέλλον σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος.

Το δημιούργημα του Matt Nix, σε σκηνοθεσία Bryan Singer και σε παραγωγή των Nix, Singer, Lauren Shuler Donner (X-Men: Apocalypse, X-Men: Days of Future Past, The Wolverine), Simon Kinberg (X-Men: Apocalypse, X-Men: Days of Future Past), Jeph Loeb (Marvel’s Daredevil, Marvel’s Jessica Jones) και Jim Chory (Marvel’s Daredevil, Marvel’s Jessica Jones), είναι μια ιστορία μεταλλαγμένων που έρχονται αντιμέτωποι με τον ίδιο τους τον εαυτό.

Η μεγάλη πρεμιέρα της νέας σειράς «The Gifted» έρχεται την Τρίτη 17 Οκτωβρίου στις 21:50, αποκλειστικά στο FOX!

Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Τρίτη στις 21:50, ενώ θα είναι επίσης διαθέσιμα on demand μέσω FOX Play.

Δείτε το επίσημο trailer: vimeo.com/237710308

Το FOX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω COSMOTE TV, Nova και Vodafone TV.