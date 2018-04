Λίγοι ζωγράφοι ήταν τόσο δημιουργικοί και ενθουσιώδεις, όπως ο Pablo Picasso. Ένας από τους πιο σημαντικούς και διάσημους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, υπήρξε καλλιτεχνικά ενεργός για πάνω από 80 χρόνια από τα συνολικά 91 χρόνια της ζωής του, κατά τη διάρκεια των οποίων παρήγαγε περίπου 50.000 έργα. Η παθιασμένη φύση του και η δημιουργικότητά του, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με την προσωπική του ζωή, η οποία περιλάμβανε δύσκολους γάμους, πολυάριθμες παράνομες σχέσεις και συνεχώς μεταβαλλόμενες πολιτικές και προσωπικές «συμμαχίες». Επαναπροσδιορίζοντας συνεχώς τον εαυτό του, ο Picasso προσπαθούσε πάντα να καινοτομεί και να ωθεί τα όρια της καλλιτεχνικής έκφρασης, έχοντας ως αποτέλεσμα να θεωρείται παγκοσμίως μεγαλοφυΐα.

Ο Antonio Banderas ζωντανεύει την πορεία και τη ζωή του καλλιτέχνη Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Παράλληλα, ο Alex Rich (Glow, True Detective), υποδύεται το νεαρό Pablo ο οποίος απορρίπτει τις ακαδημαϊκές σπουδές και μπαίνει στον κύκλο νέων boho καλλιτεχνών στην Ισπανία και τη Γαλλία, που αγωνίζονται να επιβιώσουν και να επικρατήσουν στις αρχές του 20ου αιώνα.

Η Clémence Poésy (The Tunnel, Final Portrait) υποδύεται την Françoise Gilot, μια Γαλλίδα ζωγράφο και διάσημη συγγραφέα που διατήρησε μια μακροχρόνια σχέση, δέκα ετών με τον Picasso μέσα από την οποία απέκτησαν δυο παιδιά. Η Françoise, ήταν η μόνη από τις συντρόφους του Picasso που είχε τη δύναμη να αντισταθεί στον άγριο κι έντονο χαρακτήρα του και να προχωρήσει τη ζωή της. Στο ρόλο του Emile Gilot, του πατέρα τύραννου της Françoise είναι ο Sebastian Roché (Young Pope). Ο Robert Sheehan (Fortitude, Misfits), υποδύεται τον Carles Casagemas, έναν Ισπανό φοιτητή τεχνών αλλά και ποιητή, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο κοντινούς φίλους του Picasso. Η Poppy Delevingne (Kingsman: The Golden Circle, King Arthur: Legend of the Sword), υποδύεται την Marie-Thérèse Walter, μια ερωμένη και μούσα του Picasso, η οποία του χάρισε την πρώτη του κόρη. Στο ρόλο της Fernande Olivier, της Γαλλίδας καλλιτέχνιδας και μοντέλου της οποίας ο Picasso ζωγράφισε περισσότερα από 60 πορτρέτα, είναι η Aisling Franciosi (Game of Thrones, The Fall).

Το cast συμπληρώνουν οι μεγάλες επιστροφές του πρώτου κύκλου της σειράς, με τη Samantha Colley στο ρόλο της Dora Maar, μιας Γαλλίδα φωτογράφου και ζωγράφου, η οποία ήταν μια ακόμη ερωμένη και μούσα του Picasso. O T.R. Knight (Grey’s Anatomy, The Catch) υποδύεται τον Max Jacob, έναν από τους πρώτους φίλους του Picasso στο Παρίσι, ενώ στο ρόλο του Guillaume Apollinaire, ενός από τους πιο γνωστούς ποιητές του 20ου αιώνα και συνεργάτη του Picasso, είναι ο Seth Gabel (Salem, Fringe). Στο νέο κύκλο θα δούμε και τον Johnny Flynn σε μια ειδική εμφάνιση στο ρόλο του Γάλλου ηθοποιού Alain Cuny.

Η παραγωγή του δεύτερου κύκλου της σειράς, ξεκίνησε το 2017 με γυρίσματα σε πολλές από τις περιοχές όπου ο Picasso έζησε και δούλεψε. Τα γυρίσματα περιλάμβαναν τρεις ημέρες στη Μάλαγα της Ισπανίας, γενέτειρα τόσο του Picasso όσο και του Banderas, όπου κινηματογραφήθηκαν σκηνές στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο Picasso, στην εκκλησία όπου βαφτίστηκε, όπως και στο κτήριο όπου εμπνεόταν όταν ήταν νέος.

«Οι κακοί καλλιτέχνες αντιγράφουν. Οι καλοί κλέβουν.»

Με σκηνές που παρεμβάλλεται η ζωή του Pablo (Alex Rich), ως νέος καλλιτέχνης, αποφασισμένος να εκφράσει την προσωπική του οπτική μέσα από την τέχνη του, και η ζωή του τεχνικά άριστου, οραματιστή δημιουργού, γνωστού ως Picasso (Antonio Banderas), το ταξίδι του «GENIUS:PICASSO» ξεκινά στην παραθαλάσσια πόλη της Ισπανίας, Μάλαγα. Παιδί ακόμα, ο Pablo (Alessio Scalzotto) μαθαίνει να ζωγραφίζει υπό την καθοδήγηση του πατέρα του José Ruiz Blasco (David Wilmont), ο οποίος ήταν καθηγητής καλλιτεχνικών σε ένα επαρχιακό σχολείο.

Απορρίπτοντας την ακαδημαϊκή του μόρφωση, την οποία πλήρωνε ο πλούσιος θείος Dr. Salvador Ruiz (Jordi Mollà), ο Pablo συναντά τον Carles Casagemas (Robert Sheehan) σε μια ταβέρνα στη Βαρκελώνη όπου συγκεντρώνονται ελεύθεροι στοχαστές. Ανήσυχα πνεύματα και οι δύο, ταξιδεύουν στο Παρίσι σε αναζήτηση φήμης και περιουσίας, αλλά είναι μόνο δύο από τους πολλούς επίδοξους Ισπανούς καλλιτέχνες που κυνηγούν το ίδιο όνειρο, στη γαλλική πρωτεύουσα. Εμπνευσμένος από τη νυχτερινή ζωή του Παρισιού, αλλά αναγκασμένος να μιμηθεί κλασικά στυλ που προτιμούν οι πωλητές τέχνης, ο Pablo προχωράει στη δημιουργία έργων τέχνης που θα πουλήσουν, συμπεριλαμβανομένης της απεικόνισης του χορού «Le Moulin de la Galette». Αλλά όταν η τραγωδία χτυπά, τα έργα του Pablo παίρνουν μια δραματική στροφή και υιοθετεί μια παλέτα που αφιερώνεται σχεδόν αποκλειστικά στις αποχρώσεις του μπλε.

Ο Pablo, που ζει σε μια παλιά κατοικία στη Μονμάρτη, επισκέπτεται συχνά το τοπικό καμπαρέ Au Lapin Agile, όπου πηγαίνουν φίλοι του, όπως ο Γάλλος ποιητής, ζωγράφος, συγγραφέας και κριτικός Max Jacob (T.R. Knight). Εκεί συναντά και την ερωμένη του, Fernande Olivier (Aisling Franciosi) και τη ζωγραφίζει με οικειότητα, αγάπη και ερωτισμό. Εγκαταλείποντας την παλέτα και το θέμα της Μπλε Περιόδου του, ο Pablo στρέφεται σε πιο ζωντανές εικόνες όπως από παραστάσεις του τσίρκου, τις οποίες απεικονίζει με μια σειρά ροζ αποχρώσεων, που παραπέμπουν στα ποιήματα του Guillaume Apollinaire (Seth Gabel), ενός από τους πολλούς ποιητές που ήταν φίλοι του. Το χαρούμενο στυλ του προσελκύει την προσοχή νέων συλλεκτών και αγοραστών, συμπεριλαμβανομένων μερικών πλούσιων Αμερικανών που ζουν στο Παρίσι, όπως οι Gertrude (Tracee Chimo) και Leo Stein (Iddo Goldberg).

«Μάθε τους κανόνες σαν επαγγελματίας, ώστε να μπορέσεις να τους σπάσεις σαν καλλιτέχνης.»

Ο Picasso (Banderas), έχοντας περάσει ηλικιακά τα σαράντα χρόνια, παντρεμένος και έχοντας μαζί τον ένα γιο από τον πρώτο του γάμο, ξεκινά μια παράνομη σχέση με την αρκετά νεότερή του Marie-Thérèse Walter (Delevingne). Μετά τη γέννηση της κόρης τους Maya, ο Picasso και η Walter διατηρούν μια άτυπη σχέση συμβίωσης για ένα διάστημα. Αν και η ταπεινή και υποχωρητική προσωπικότητα της Walter παρέχει ένα καταφύγιο στον Picasso κατά τη διάρκεια του θυελλώδους γάμου του, η έλλειψη πνευματικής περιέργειας και πνεύματος από την Walter τoν απομακρύνουν. Έτσι, σύντομα ξεκινά μια νέα παράνομη σχέση με την καταξιωμένη και όμορφη φωτογράφο Dora Maar (Colley), η οποία έχει φιλοδοξίες, υψηλό διανοητικό επίπεδο και πάθος, όπως και αυτός. Η Maar γίνεται η νέα ερωμένη του και στη συνέχεια η σταθερή του σύντροφος, η οποία «βιώνει» τη δημιουργία της «Guernica», την ισχυρή οπτική κατάθεση του Picasso σχετικά με τους Ναζί που βομβάρδισαν τη μικρή ισπανική πόλη, λίγο πριν τον Β ‘Παγκόσμιο Πόλεμο.

Την ώρα που είναι έξω για φαγητό με τη Maar – την οποία σύντομα θα αφήσει – o Picasso φλερτάρει με την Françoise Gilot (Poésy), η οποία γευματίζει με την παιδική της φίλη και καλλιτέχνιδα Geneviève Aliquot (Stephane Caillard) και τον ηθοποιό Alain Cuny (Flynn). Αν κι εκείνη είναι μόλις 21 και ο Picasso 61, σύντομα συνάπτουν μια ερωτική αλλά και επαγγελματική σχέση, κατά τη διάρκεια της οποίας η Maar παθαίνει κατάθλιψη. Η Gilot του χαρίζει 2 παιδιά ένα γιο, τον Claude και μια κόρη, την Paloma. Τελικά όμως, οι δρόμοι τους χωρίζουν έπειτα από περίπου μια δεκαετία.

Γυρισμένη σε ολόκληρη την Ευρώπη (Παρίσι, Μάλαγα, Βαρκελώνη, Βουδαπέστη και Μάλτα), η σειρά παρουσιάζει πολλές από τις γνωστές προσωπικότητες που διασταυρώθηκαν με τον Picasso, όπως οι Coco Chanel, Henri Matisse, Georges Braque και Jean Cocteau. Η σειρά «GENIUS: PICASSO» κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο National Geographic και θα προβληθεί σε 172 χώρες και 43 γλώσσες.

