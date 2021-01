Μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές της τελευταίας δεκαετίας είναι σίγουρα το Game of Thrones. Οι φανατικοί θεατές του προγράμματος μετά λύπης είδαν το τέλος τoy προ διετίας. Η νοσταλγία όμως για τους ήρωες και η ελπίδα για νέα επεισόδια παραμένει. Γι’ αυτό η είδηση ότι η HBO έχει στα σκαριά μια σειρά prequel του Game of Thrones έχει προσφέρει ιδιαίτερη χαρά στους φανς που περιμένουν με αγωνία τις εξελίξεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, το prequel του Game of Thrones θα λέγεται The Tales of Dunk and Egg. Είναι βασισμένο στις νουβέλες του George R. R. Martin και στα επεισόδια, διάρκειας μιας ώρας το καθένα, θα παρακολουθούμε πιθανότατα τους χαρακτήρες Ser Duncan the Tall (γνωστόν επίσης ως «Dunk») και τον Aegon V Targaryen (γνωστόν επίσης ως «Egg»), 90 χρόνια πριν τα όσα συνέβησαν στο GoT. Βέβαια, μέχρι στιγμής το δημοσίευμα δεν έχει επιβεβαιωθεί από την HBO.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η παραγωγή μιας άλλης prequel, της House of the Dragon. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σειρά θα είναι διαθέσιμη το 2022 και θα εστιάζει στην οικογένεια Targaryen. Θα μεταφερθούμε 300 χρόνια πριν από όσα παρακολουθήσαμε στο GOT. Εν μέσω πανδημίας είναι ασαφές το κατά πόσον θα προχωρήσει το The Tales of Dunk and Egg. Η μόνη επίσημη δήλωση ήταν πριν ένα χρόνο από τον Casey Bloys, τον πρόεδρο του προγραμματισμού στην HBO που ανέφερε: «Όλοι εστιάζουμε στη House of the Dragon». Ας ελπίσουμε πως το δημοσίευμα του Variety θα επιβεβαιωθεί.