Από τον σκηνοθέτη των ταινιών τρόμου The Loved Ones και The Devil’s Candy, Σον Μπερν, και τους παραγωγούς του Longless, έρχεται η συγκλονιστική ταινία τρόμου Επικίνδυνα Πλάσματα. Πρωταγωνιστούν οι Χάσι Χάρισον (Yellowstone), Τζος Χιούστον (Dune: Prophecy) και Τζάι Κόρτνεϊ (Suicide Squad).

Όταν η Ζέφιρ, μια νεαρή σέρφερ με ελεύθερο πνεύμα, πέσει θύμα ενός κατά συρροή δολοφόνου με εμμονή στους καρχαρίες, πρέπει να βρει τρόπο διαφυγής από το σκάφος του, προτού την ταΐσει στους καρχαρίες.

H ταινία είχε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Directors’ Fortnight του 78ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, όπου απέσπασε εξαιρετικές κριτικές.

Τα Επικίνδυνα Πλάσματα είναι μία συναρπαστική και καθηλωτική ταινία που σε παρασύρει σε μια έντονη εξερεύνηση της ανθρώπινης εμμονής, της μάχης με θανάσιμα πλάσματα και του διεστραμμένου αγώνα για επιβίωση. Ωστόσο, κάτω από την αγωνιώδη δράση, κρύβεται μια βαθύτερη ιστορία: αυτή της αναμέτρησης με τους εσωτερικούς μας δαίμονες, και το τίμημα της φυγής από αυτούς.